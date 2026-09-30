Lãi suất ngân hàng ngày 30/9/2026: Chứng chỉ tiền gửi Big4 lên 7,5%, tư nhân tới 9,4%/năm Nhằm cân đối nguồn vốn trung và dài hạn, các ngân hàng Big4 đã niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên 7,5%/năm, trong khi khối cổ phần chạm mốc 9,4%/năm.

Ghi nhận tại ngày 30/9/2026, áp lực cân đối nguồn vốn phục vụ cho vay trung và dài hạn đang thúc đẩy các tổ chức tín dụng đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi. Đáng chú ý, lãi suất chứng chỉ tiền gửi thường được các nhà băng áp dụng cao hơn từ 1 đến 3 điểm phần trăm so với hình thức gửi tiết kiệm truyền thống cùng kỳ hạn.

Tại một số ngân hàng thương mại cổ phần, mức chi trả cao nhất cho công cụ nợ này ghi nhận tới 9,4%/năm. Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước (Big4) gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV cũng ghi nhận mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 7,5%/năm, vượt mức biểu lãi suất tiết kiệm thông thường.

Diễn biến biểu lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại nhóm Big4

Cụ thể, Vietcombank áp dụng lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,5%/năm và đây là kỳ hạn duy nhất ngân hàng này đang niêm yết. Sản phẩm có mệnh giá 100.000 đồng, yêu cầu số lượng mua tối thiểu từ 200 chứng chỉ (tương đương 20.000.000 đồng) và phải là bội số của 10. Giao dịch mua được hệ thống phục vụ từ 6h đến 21h các ngày làm việc, còn giao dịch chuyển quyền sở hữu mua bán với Vietcombank diễn ra trong khung giờ từ 9h đến 15h cùng ngày.

Tại BIDV, chứng chỉ tiền gửi được phát hành với kỳ hạn rộng hơn, từ 1 đến 60 tháng. Trong đó, kỳ hạn 1-5 tháng có lãi suất 4,75%/năm, tương đương lãi suất tiền gửi trực tuyến. Các kỳ hạn 6-11 tháng và 13-60 tháng cùng áp dụng mức 7,2%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại BIDV là 7,4%/năm dành cho kỳ hạn 12 tháng.

VietinBank cũng niêm yết biểu lãi suất tương tự khi kỳ hạn 1-5 tháng giữ mức 4,75%/năm. Với các kỳ hạn 6-9 tháng, nhà băng này niêm yết ở mức 7,2%/năm, còn các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng áp dụng mức 7,4%/năm.

Áp lực chi phí vốn trước nhu cầu vốn trung và dài hạn

Đánh giá về xu hướng này, TS. Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Chương trình đào tạo Kinh doanh thương mại, Đại học Phenikaa, cho rằng việc các ngân hàng đồng loạt đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi phản ánh nhu cầu bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn đang rất cấp thiết.

Theo ông Lộc, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao, các kênh huy động ngoài tiền gửi dân cư truyền thống sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, việc tăng huy động qua chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao hơn cũng đồng nghĩa chi phí vốn bình quân của hệ thống ngân hàng sẽ có xu hướng gia tăng.

Biểu lãi suất tiền gửi niêm yết tại các ngân hàng ngày 30/9/2026

Đối với tiền gửi tiết kiệm thông thường, mặt bằng lãi suất niêm yết tại quầy và trực tuyến của các ngân hàng thương mại được ghi nhận chi tiết như sau: