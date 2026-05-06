Lãi suất ngân hàng ngày 5/6/2026: Thực tế chi trả đạt 8,8% mỗi năm Nhiều ngân hàng hiện áp dụng mức lãi suất huy động thực tế từ 8,0% đến 8,8%/năm, vượt xa biểu lãi suất niêm yết công khai nhằm tăng cường sức cạnh tranh trong cuộc đua thu hút tiền gửi.

Thị trường tài chính ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi lãi suất huy động thực tế tại nhiều ngân hàng đang được đẩy lên cao hơn so với mức niêm yết. Dù mức lãi suất cao nhất công bố chỉ quanh ngưỡng 7,0%/năm, người gửi tiền hiện có thể nhận mức lợi nhuận lên tới 8,1% - 8,8%/năm thông qua các chương trình ưu đãi đặc biệt hoặc giao dịch trực tuyến.

Lãi suất thực tế tại Ngân hàng MB vượt ngưỡng 8,0%/năm

Tại Ngân hàng MB, dù lãi suất huy động trực tuyến cao nhất theo công bố là 7,0%/năm (áp dụng cho kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng), thực tế khách hàng có thể hưởng mức lãi suất cao hơn đáng kể. Ngay từ kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng này đang chi trả lãi suất lên đến 8,0%/năm cho hình thức gửi trực tuyến, thay vì mức 5,8%/năm như niêm yết.

Để tiếp cận mức lãi suất này, khách hàng cần thực hiện các thao tác trên ứng dụng, bao gồm việc nhập mã nhân viên giới thiệu và lựa chọn mục “Lãi suất đặc biệt”. Đáng chú ý, tại các điểm giao dịch ở Hà Nội, lãi suất tiền gửi tại quầy có thể đạt 8,1%/năm đối với các khoản tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên cho kỳ hạn 6 tháng.

Lãi suất huy động thực tế tại MB có thể lên tới 8,1%/năm tại quầy và 8%/năm khi gửi tiết kiệm qua ứng dụng.

Bên cạnh đó, MBV - ngân hàng thuộc hệ sinh thái MB - cũng triển khai chương trình "Siêu ưu đãi lãi suất". Khách hàng gửi từ 500 triệu đồng sẽ được cộng thêm 1,0%/năm, đưa lãi suất thực tế lên mức 8,0%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng. Với khoản tiền từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất áp dụng là 7,8%/năm.

Nhóm ngân hàng ngoại dẫn đầu với mức 8,8%/năm

Phân khúc ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài đang ghi nhận những mức lãi suất hấp dẫn nhất thị trường. Ngân hàng CIMB Bank Việt Nam hiện chào mời mức lãi suất lên tới 8,8%/năm dành cho khách hàng mới, áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng với số tiền gửi chỉ từ 10 triệu đồng. Đây hiện là mức lãi suất huy động cao nhất được ghi nhận trên thị trường.

Tương tự, Public Bank Việt Nam niêm yết công khai ở mức 7,0%/năm, nhưng một số điểm giao dịch tại Hà Nội đang áp dụng mức thực tế 8,0%/năm. Tại Woori Bank, lãi suất huy động có thể đạt 8,6%/năm thông qua sản phẩm tiết kiệm tích lũy, đi kèm các điều kiện về số dư tối thiểu và định kỳ gửi tiền.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 5/6/2026

Dưới đây là biểu lãi suất niêm yết (chưa bao gồm các chương trình ưu đãi riêng) tại một số ngân hàng thương mại:

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,5 4,7 4,9 5,7 - MB 4,5 4,7 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7,0 7,0 7,0 VIB 4,75 4,75 5,7 7,0 5,9 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 VPBANK 4,45 4,45 6,0 6,3 6,2

Phân tích từ giới chuyên gia cho thấy, việc các ngân hàng đẩy mạnh lãi suất thực tế thông qua các kênh không chính thức hoặc chương trình ưu đãi riêng biệt phản ánh áp lực huy động vốn để phục vụ nhu cầu tín dụng trong giai đoạn mới. Người gửi tiền được khuyến nghị cần tìm hiểu kỹ các điều kiện đi kèm để tối ưu hóa lợi nhuận.