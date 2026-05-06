Lãi suất ngân hàng ngày 6/5/2026: Mốc 7%/năm kỳ hạn 6 tháng dần biến mất

Kim Ngân06/05/2026 11:03

Thị trường ghi nhận sự sụt giảm mạnh số lượng ngân hàng duy trì lãi suất tiết kiệm trên 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, hiện chỉ còn hai đơn vị là MBV và ACB.

Ghi nhận tại thị trường tài chính ngày 6/5/2026, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang sau kỳ nghỉ lễ. Đáng chú ý, phân khúc tiền gửi kỳ hạn 6 tháng chứng kiến sự khan hiếm của các mức lãi suất cao khi số lượng nhà băng niêm yết trên 7%/năm giảm mạnh so với thời điểm đầu tháng 4/2026.

Chỉ còn hai ngân hàng duy trì lãi suất trên 7%/năm

Theo khảo sát mới nhất, hiện chỉ còn hai ngân hàng niêm yết mức lãi suất trên 7%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể, Ngân hàng MBV đang dẫn đầu với mức 7,2%/năm, theo sát là ACB với 7,1%/năm. Đây cũng là những cái tên hiếm hoi trên thị trường áp dụng mức lãi suất này cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Biến động lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng tại Việt Nam ngày 6/5/2026

Bên cạnh nhóm dẫn đầu, các ngân hàng như LPBank và PGBank hiện niêm yết cùng mức lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Mức lãi suất này đồng thời được áp dụng cho các kỳ hạn kéo dài từ 7 đến 11 tháng tại hai nhà băng này. Các đơn vị khác trong nhóm có lãi suất cạnh tranh bao gồm Bac A Bank (6,85%/năm) và BVBank (6,7%/năm).

Nhóm Big4 hiện diện trong tốp đầu kỳ hạn 6 tháng

Điểm đáng lưu ý trong biểu lãi suất ngày 6/5/2026 là sự xuất hiện của 3 ngân hàng trong nhóm Big4 tại tốp 10 đơn vị có lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất kỳ hạn 6 tháng. Agribank, VietinBank và Vietcombank hiện cùng niêm yết mức 6,6%/năm cho cả hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

Ngoài ra, một nhóm lớn các ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất từ 6%/năm trở lên đối với hình thức gửi tiền trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, bao gồm: Techcombank, OCB, Sacombank, VCBNeo, Saigonbank, MSB, NCB, ABBank, SHB, Nam A Bank, TPBank, VietA Bank, Vikki Bank và VPBank.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tham khảo ngày 6/5/2026

NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
MBV4,64,757,27,27,2
ACB4,754,757,17,37,1
LPBANK4,74,756,97,0-
PGBANK4,754,756,97,06,8
BAC A BANK4,554,756,856,96,75
BVBANK4,754,756,76,96,7
AGRIBANK4,754,756,66,86,8
VIETCOMBANK4,754,756,66,86,8
VIETINBANK4,754,756,66,86,8
TECHCOMBANK4,754,756,556,755,85

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động đang có sự phân hóa rõ nét. Trong khi nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ vẫn nỗ lực duy trì mức lãi suất cạnh tranh để thu hút dòng tiền, thì các ngân hàng lớn có xu hướng ổn định hơn ở mức từ 5,8% đến 6,6% cho kỳ hạn trung hạn 6 tháng.

