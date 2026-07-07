Lãi suất ngân hàng ngày 7/7: Mức huy động thực tế chạm mốc 8,9% mỗi năm Nhiều ngân hàng thương mại và ngân hàng số đồng loạt tung chương trình ưu đãi lãi suất trong ngày 7/7/2026, đẩy mức chi trả thực tế lên tới 8,9%/năm cho các kỳ hạn trung và dài hạn nhằm thu hút dòng vốn nhàn rỗi.

Trong ngày 7/7/2026, thị trường tài chính ghi nhận một hiện tượng đáng chú ý khi các ngân hàng áp dụng chiến lược "săn sale" tương tự các sàn thương mại điện tử để thu hút tiền gửi. Thay vì niêm yết cố định, nhiều đơn vị đã chào mời mức lãi suất thực tế cao hơn đáng kể so với biểu lãi suất công bố, đặc biệt là trong các khung giờ vàng hoặc ngày đôi của tháng.

Làn sóng ưu đãi lãi suất huy động vượt mức 8%

Ghi nhận thực tế cho thấy, một số ngân hàng thương mại cổ phần lớn đã chủ động liên hệ với khách hàng để giới thiệu các gói tiết kiệm đặc biệt. Tại Phường Hà Đông, TP. Hà Nội, khách hàng cho biết đã nhận được lời mời gửi tiết kiệm với lãi suất lên tới 8,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, áp dụng cho khoản vay từ 100 triệu đồng trở lên. Đáng chú ý, mức lãi suất này cao hơn 2,3 điểm phần trăm so với biểu lãi suất niêm yết cao nhất của chính ngân hàng đó.

Bên cạnh các chương trình riêng lẻ, chiến thuật cộng thêm lãi suất theo ngày cũng được áp dụng rộng rãi. Techcombank hiện đang áp dụng chính sách cộng thêm 0,8 điểm phần trăm cho khách hàng mở tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng vào thứ Hai hàng tuần, đưa mức lãi suất thực tế lên 7,35%/năm.

Ngân hàng tung nhiều ưu đãi về lãi suất huy động tiền gửi trong tháng 7. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngân hàng VIB cũng tham gia cuộc đua khi công bố lãi suất huy động trực tuyến lên đến 8%/năm cho kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng với số tiền gửi chỉ từ 2 triệu đồng. Đối với kỳ hạn dài 36 tháng, mức lãi suất có thể đạt 8,3%/năm nếu khách hàng lựa chọn hình thức lĩnh lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Ngân hàng số đẩy lãi suất lên mức 8,9%

Phân khúc ngân hàng số đang tỏ ra ưu thế hơn về mặt con số để cạnh tranh thị phần. Ngân hàng số Cake công bố mức lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn từ 10 đến 24 tháng đạt tới 8,9%/năm. Mức này đã bao gồm phần lãi suất cộng thêm 1,5%/năm dành cho các khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng trở lên trong tháng 7/2026.

Ngoài lãi suất, các ngân hàng còn bổ sung các hình thức khuyến mãi phi tài chính. Vikki Bank tổ chức các chương trình tặng vàng SJC cho khách hàng có tổng số dư tiền gửi cao nhất trong tuần đầu tháng 7. Trong khi đó, HDBank lựa chọn hình thức hoàn tiền 10% cho các giao dịch trực tuyến phát sinh trong ngày 7/7.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 7/7/2026

Dưới đây là biểu lãi suất niêm yết (chưa bao gồm các chương trình ưu đãi riêng biệt) tại một số ngân hàng thương mại:

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 7/7/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 4 6,25 6,25 6,25 5,8 BAC A BANK 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BAOVIETBANK 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 SEABANK 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,75 6 6 6,1 6,1 VIETBANK 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,65 6 6 6 6

Nhìn chung, thị trường lãi suất đang có sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần. Trong khi nhóm Big 4 duy trì sự ổn định quanh mức 6,8%/năm cho kỳ hạn dài, thì các ngân hàng quy mô nhỏ hơn và ngân hàng số đang sử dụng lãi suất như một công cụ chủ đạo để gia tăng thanh khoản trong ngắn hạn.