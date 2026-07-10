Lãi suất ngân hàng ngày 7/10/2026: Nhóm Big4 niêm yết 6,8%/năm, BIDV trả trước 6,39%/năm Biểu lãi suất ngày 7/10/2026 ghi nhận mức trả trước cao nhất tại BIDV đạt 6,39%/năm, trong khi thanh khoản liên ngân hàng hạ nhiệt giúp lãi suất giảm sâu.

Ghi nhận tại biểu lãi suất ngày 7/10/2026, hình thức gửi tiết kiệm lĩnh lãi đầu kỳ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ghi nhận mức chi trả cao nhất là 6,39%/năm. Mức lãi suất này thường được thiết kế thấp hơn phương thức nhận lãi hằng tháng và cuối kỳ từ 0,02 đến 0,43 điểm phần trăm tùy theo kỳ hạn gửi.

Chi tiết biểu lãi suất tiết kiệm tại BIDV và nhóm Big4

Đối với tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ tại BIDV, lãi suất các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng được niêm yết lần lượt: 1 tháng ở mức 4,73%/năm, 2 tháng ở mức 4,71%/năm, 3 tháng ở mức 4,69%/năm, 4 tháng ở mức 4,67%/năm và 5 tháng ở mức 4,65%/năm. Mức niêm yết này thấp hơn lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ từ 0,02 đến 0,1 điểm phần trăm.

Ở các kỳ hạn trung và dài hạn theo hình thức lĩnh lãi đầu kỳ, BIDV áp dụng mức 6,39%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 6,35%/năm cho kỳ hạn 7 tháng; 6,32%/năm cho kỳ hạn 8 tháng; 6,29%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,26%/năm cho kỳ hạn 10 tháng; 6,22%/năm cho kỳ hạn 11 tháng; 6,37%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; 6,33%/năm cho kỳ hạn 13 tháng; 6,27%/năm cho kỳ hạn 15 tháng; 6,17%/năm cho kỳ hạn 18 tháng; 5,99%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 5,66%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Đối với kênh gửi tiết kiệm trực tuyến, ngân hàng BIDV áp dụng mức lãi suất 6,6%/năm cho kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng. Mức lãi suất giữa các ngân hàng trong nhóm Big4 gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tiếp tục giữ thế cân bằng ở các kỳ hạn chủ chốt. Mức 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng của nhóm này hiện đóng vai trò tham chiếu cho việc xác định lãi suất nhiều gói trái phiếu ngân hàng.

Bảng so sánh lãi suất huy động tại các ngân hàng ngày 7/10/2026

Bên cạnh nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng duy trì mức cạnh tranh lãi suất cao ở các kỳ hạn trên 12 tháng như Sacombank (7,5%/năm), LPBank (7,2%/năm), Bac A Bank (7,1%/năm) và VPBank (7,1%/năm).

Ngân hàng 3 tháng (%/năm) 6 tháng (%/năm) 9 tháng (%/năm) 12 tháng (%/năm) 18 tháng (%/năm) Agribank 4,75 6,60 6,60 6,80 6,80 BIDV 4,75 6,60 6,60 6,80 6,80 Vietcombank 4,75 6,60 6,60 6,80 6,80 VietinBank 4,75 6,60 6,60 6,80 6,80 Sacombank 4,75 7,20 7,20 7,50 7,50 LPBank 4,65 7,00 6,90 7,20 7,15 Bac A Bank 4,75 7,05 7,05 7,10 6,95 VPBank 4,75 7,00 7,00 7,10 7,10 OCB 4,75 6,70 6,70 7,00 6,90 Techcombank 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 MB 4,70 5,80 5,80 6,35 6,35 SCB 1,90 2,90 2,90 3,70 3,90

Thanh khoản liên ngân hàng và động thái điều hành của NHNN

Theo Hội Nghiên cứu thị trường Liên ngân hàng Việt Nam, thanh khoản hệ thống ghi nhận diễn biến cải thiện rõ nét trong phiên giao dịch ngày 6/10. Lãi suất bình quân chào vay VND liên ngân hàng giảm mạnh từ 0,15 đến 1,00 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm lùi về mức 1,00%/năm; kỳ hạn 1 tuần giao dịch tại 2,80%/năm; kỳ hạn 2 tuần đạt 4,00%/năm; kỳ hạn 1 tháng ở mức 5,20%/năm. Đối với giao dịch bằng USD, lãi suất qua đêm giữ nguyên tại 3,85%/năm, kỳ hạn 1 tuần giảm 0,01 điểm phần trăm xuống 3,89%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng tăng nhẹ lên lần lượt 3,92%/năm và 4,03%/năm.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, lợi suất kỳ hạn 3 năm đóng cửa tại 3,72%/năm; kỳ hạn 5 năm là 4,30%/năm; kỳ hạn 7 năm là 4,34%/năm; kỳ hạn 10 năm là 4,47%/năm và kỳ hạn 15 năm chốt ở 4,58%/năm.

Tại kênh nghiệp vụ thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước duy trì mức chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và chào thầu 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày với lãi suất cố định 4,50%/năm. Kết quả ghi nhận có 1.484,34 tỷ đồng trúng thầu tại kỳ hạn 91 ngày, các kỳ hạn khác không phát sinh khối lượng. Cùng thời điểm, có 13.039,68 tỷ đồng đến hạn thanh toán, đưa quy mô hút ròng của Ngân hàng Nhà nước trong phiên đạt 11.555,34 tỷ đồng. Lượng tiền lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức 103.409,22 tỷ đồng.