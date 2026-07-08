Lãi suất ngân hàng ngày 8/7: NCB công khai mức lãi suất huy động 9,2%/năm Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) trở thành đơn vị đầu tiên công khai lãi suất huy động chạm mốc 9,2%/năm thông qua sản phẩm mới, tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất tiền gửi toàn hệ thống.

Thị trường tài chính ghi nhận biến động đáng chú ý trong ngày 8/7/2026 khi Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) chính thức công bố sản phẩm tiết kiệm mới mang tên NCB Signature Saving. Với động thái này, NCB trở thành ngân hàng đầu tiên trên thị trường niêm yết công khai mức lãi suất huy động vượt ngưỡng 9%/năm, một con số hiếm thấy trong biểu lãi suất niêm yết đại trà thời gian qua.

Chi tiết biểu lãi suất siêu đặc quyền của NCB

Theo biểu lãi suất mới nhất áp dụng cho sản phẩm NCB Signature Saving, nhà băng này thiết lập một mặt bằng lãi suất cao vượt trội ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6 tháng được niêm yết ở mức 8,6%/năm và tăng dần theo thời gian gửi tiền. Kỳ hạn 12 tháng hiện đạt 8,8%/năm, trong khi các kỳ hạn dài hơn từ 15 đến 24 tháng dao động từ 9,0% đến 9,1%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất 9,2%/năm được áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 36 tháng. Đây là mức lãi suất công khai cao nhất hệ thống hiện nay, vốn trước đó thường chỉ được các ngân hàng áp dụng cho các thỏa thuận riêng với khách hàng ưu tiên hoặc các khoản tiền gửi giá trị cực lớn.

Chính sách ưu đãi và các sản phẩm truyền thống

Bên cạnh mức lãi suất hấp dẫn, NCB còn triển khai chương trình khuyến mại dựa trên giá trị tiền gửi. Khách hàng gửi 1 tỷ đồng sẽ được tặng điểm thưởng trị giá 25 triệu đồng. Đối với các khoản tiền gửi lớn hơn như 5 tỷ đồng và 10 tỷ đồng, giá trị điểm thưởng tương ứng là 125 triệu đồng và 250 triệu đồng.

Đối với các sản phẩm tiết kiệm truyền thống, NCB vẫn duy trì biểu lãi suất ổn định. Lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm và cao nhất là 6,6%/năm cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Hình thức gửi tiền trực tuyến (Tiết kiệm An Phú) có mức lãi suất nhỉnh hơn, đạt 6,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn dài.

Toàn cảnh mặt bằng lãi suất thị trường ngày 8/7/2026

Trong khi NCB đẩy mạnh lãi suất huy động, nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4) vẫn duy trì sự ổn định. Agribank, BIDV và Vietcombank cùng niêm yết mức lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Dưới đây là bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu:

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 7/7/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 4 6,25 6,25 6,25 5,8 BAC A BANK 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BAOVIETBANK 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 SEABANK 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,75 6 6 6,1 6,1 VIETBANK 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,65 6 6 6 6

Việc NCB công khai mức lãi suất trên 9%/năm được giới phân tích nhận định là tín hiệu cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ trong chiến lược huy động vốn của các ngân hàng. Trong khi nhóm ngân hàng lớn vẫn giữ mức lãi suất vừa phải, các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ hơn đang sử dụng công cụ lãi suất và sản phẩm đặc thù để thu hút dòng tiền trung và dài hạn.