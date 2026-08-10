Lãi suất ngân hàng ngày 8/10/2026: VPBank hạ mệnh giá chứng chỉ tiền gửi còn 1 triệu đồng VPBank vừa mở rộng đối tượng huy động vốn khi phát hành chứng chỉ tiền gửi mệnh giá từ 1 triệu đồng với lãi suất lên tới 7,5%/năm, kỳ hạn 184-389 ngày.

Nhằm gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn, các ngân hàng thương mại tiếp tục đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá. Ngày 8/10/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố bổ sung dòng chứng chỉ tiền gửi với mệnh giá tối thiểu 1 triệu đồng, mức thấp nhất trên thị trường hiện nay đối với phân khúc công cụ nợ này.

Cơ cấu lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại VPBank

Trước đợt phát hành này, VPBank chỉ phân phối chứng chỉ tiền gửi theo hai mệnh giá chuẩn là 10 triệu đồng và 100 triệu đồng. Sản phẩm chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 1 triệu đồng mới được áp dụng biểu lãi suất tương đương hoàn toàn với loại 10 triệu đồng trên tất cả các kỳ hạn.

Chi tiết biểu lãi suất chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 1 triệu đồng và 10 triệu đồng:

Kỳ hạn 1-13 ngày: 1,5%/năm

1,5%/năm Kỳ hạn 14-20 ngày: 2%/năm

2%/năm Kỳ hạn 21-29 ngày: 2,5%/năm

2,5%/năm Kỳ hạn 30-59 ngày: 6,5%/năm

6,5%/năm Kỳ hạn 60-89 ngày: 6,7%/năm

6,7%/năm Kỳ hạn 90-183 ngày: 7%/năm

7%/năm Kỳ hạn 184-389 ngày: 7,5%/năm

7,5%/năm Kỳ hạn 390-449 ngày: 7%/năm

7%/năm Kỳ hạn 450-1.830 ngày: 6,5%/năm

Đối với chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng, VPBank áp dụng lãi suất cao hơn từ 1,0 đến 1,7 điểm phần trăm so với hai mệnh giá thấp. Cụ thể, kỳ hạn 30-59 ngày niêm yết ở mức 7,5%/năm (cao hơn 1 điểm phần trăm); kỳ hạn 60-89 ngày đạt 7,7%/năm; kỳ hạn 90-119 ngày là 8,3%/năm; kỳ hạn 120-183 ngày là 8,5%/năm; kỳ hạn 184-389 ngày đạt mức cao nhất 9,2%/năm (chênh lệch 1,7 điểm phần trăm); kỳ hạn 390-449 ngày là 8,5%/năm; kỳ hạn 450-539 ngày là 8%/năm; kỳ hạn 540-719 ngày là 7%/năm và kỳ hạn 720-1.830 ngày là 6,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn thông thường của VPBank đang được giữ ở mức 4,75%/năm (kỳ hạn 1-5 tháng), 7%/năm (kỳ hạn 6-11 tháng), 7,1%/năm (kỳ hạn 12-24 tháng) và 6%/năm (kỳ hạn 36 tháng).

Bức tranh điều hành và thanh khoản hệ thống

Tại cuộc họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 vào ngày 7/10/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết tốc độ tăng của mặt bằng lãi suất đang có xu hướng chậm lại và đã bước vào giai đoạn ổn định quanh mặt bằng mới.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với thời điểm cuối năm 2025. Về tăng trưởng tín dụng, dư nợ toàn nền kinh tế tính đến ngày 30/9/2026 đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức bơm ròng khoảng 2,2 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế.

Trên thị trường liên ngân hàng ngày 7/10, lãi suất chào bình quân VND kỳ hạn ngắn giảm 0,20-0,50 điểm phần trăm so với phiên liền trước, giao dịch ở mức: kỳ hạn qua đêm 0,60%/năm; 1 tuần 2,30%/năm; 2 tuần 3,80%/năm; riêng kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 5,20%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm các ngân hàng ngày 8/10/2026

Thị trường ghi nhận sự phân hóa giữa nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân ở các kỳ hạn từ 3 đến 18 tháng: