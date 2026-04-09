Lãi suất ngân hàng ngoại ngày 9/4/2026: Nhiều đơn vị vượt ngưỡng 8%/năm Khối ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đang bứt tốc trong cuộc đua lãi suất huy động, với mức cao nhất đạt 8,1%/năm tại UOB và 8,8%/năm cho sản phẩm tích lũy.

Ghi nhận diễn biến thị trường ngày 9/4/2026, lãi suất huy động tại khối ngân hàng nước ngoài (ngân hàng ngoại) đang có sự bứt phá mạnh mẽ. Nhiều đơn vị đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi VND từ 1% đến 2,5%/năm so với cuối năm 2025, thiết lập mặt bằng lãi suất mới vượt xa nhiều ngân hàng trong nước.

UOB và Hong Leong dẫn đầu với lãi suất trên 8%/năm

Tại Ngân hàng UOB Việt Nam, lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân đã được đẩy lên mức cao nhất là 8,1%/năm. Cụ thể, kỳ hạn từ 6-12 tháng hiện niêm yết đồng loạt mức 8,1%/năm, tăng mạnh từ 2,1-2,5%/năm so với thời điểm cuối năm ngoái. Đây là mức lãi suất niêm yết chính thức cao nhất thị trường hiện nay, vượt qua hầu hết các ngân hàng nội địa.

Tương tự, Ngân hàng Hong Leong Việt Nam cũng đã điều chỉnh lãi suất huy động lên mức 8,0%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng, tăng 1,4%/năm so với cuối năm 2025. Các kỳ hạn 6-9 tháng tại nhà băng này cũng duy trì ở mức cao 7,9%/năm, trong khi kỳ hạn 1-3 tháng đạt mức trần 4,75%/năm.

Biểu lãi suất tại nhiều ngân hàng nước ngoài đã vượt mức 8% mỗi năm trong tháng 4/2026.

Biến động mạnh tại nhóm ngân hàng Hàn Quốc và Malaysia

Nhóm ngân hàng đến từ Hàn Quốc và Malaysia cũng ghi nhận những điều chỉnh tăng đáng kể. Public Bank (Malaysia) hiện niêm yết lãi suất tiết kiệm VND cao nhất ở mức 7,5%/năm cho kỳ hạn 18-24 tháng. So với cuối năm 2025, mức tăng tại nhà băng này lên tới 1,3%/năm.

Đáng chú ý, Woori Bank (Hàn Quốc) áp dụng lãi suất lên tới 8,8%/năm cho sản phẩm tiền gửi tích lũy định kỳ cố định với kỳ hạn từ 36-60 tháng. Tuy nhiên, để hưởng mức này, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện về số tiền tích lũy mục tiêu hàng tháng. Đối với sản phẩm tiết kiệm thông thường, lãi suất cao nhất tại Woori Bank đạt 6,5%/năm cho kỳ hạn 36-60 tháng.

Shinhan Bank cũng ghi nhận mức tăng từ 1,3-1,5%/năm ở nhiều kỳ hạn so với cuối năm 2025. Lãi suất cao nhất cho tiền gửi trực tuyến tại đây hiện là 6,8%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 24-60 tháng.

Diễn biến tại các ngân hàng liên doanh và khối ngân hàng Anh

Tại hai ngân hàng liên doanh gồm Ngân hàng Việt – Nga (VRB) và Ngân hàng Indovina (IVB), lãi suất huy động cũng biến động mạnh. VRB đã tăng lãi suất kỳ hạn 12 tháng lên mức 7,0%/năm, trong khi IVB tăng mạnh lãi suất tại tất cả các kỳ hạn với mức tăng từ 0,35% đến 1,0%/năm.

Trái ngược với xu hướng tăng, Ngân hàng Standard Chartered bất ngờ điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất từ 0,01% đến 0,17%/năm tùy kỳ hạn. Trong khi đó, HSBC vẫn giữ nguyên biểu lãi suất so với cuối năm 2025, với mức cao nhất 5,75%/năm cho kỳ hạn từ 10-12 tháng.

Bảng tổng hợp lãi suất huy động một số ngân hàng ngoại ngày 9/4/2026

Ngân hàng 1 tháng (%) 6 tháng (%) 12 tháng (%) 18 tháng (%) UOB 4,75 8,1 8,1 - Hong Leong 4,75 7,9 8,0 6,0 Public Bank 4,75 6,5 7,0 7,5 VRB 4,3 5,1 7,0 5,9 IVB 4,6 6,0 6,3 6,5 Shinhan Bank 4,0 4,5 6,2 6,5

Mức lãi suất trên được áp dụng tùy theo phương thức gửi trực tuyến hoặc tại quầy và có thể thay đổi theo quy định của từng ngân hàng tại thời điểm gửi tiền.