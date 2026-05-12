Lãi suất ngân hàng OCB hôm nay 12/5/2026: Bất ngờ tăng lên mức 7,3%/năm Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn dài với mức cao nhất chạm ngưỡng 7,3%/năm, đồng thời ghi nhận biến động nhân sự cấp cao.

Từ ngày 12/5/2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chính thức áp dụng biểu lãi suất huy động mới với xu hướng tăng nhẹ tại các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Đây là đợt điều chỉnh đáng chú ý của OCB trong bối cảnh thị trường lãi suất tiết kiệm đang có những diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngân hàng thương mại.

OCB tăng lãi suất huy động lên mức 7,3%/năm

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất, OCB đã tăng thêm 0,1 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Nhà băng này tiếp tục áp dụng chính sách lãi suất phân bậc dựa trên số tiền gửi nhằm tối ưu hóa nguồn vốn huy động.

Cụ thể, đối với các khoản tiền gửi trên 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng và 13-15 tháng được nâng lên 6,7%/năm. Kỳ hạn 12 và 21 tháng chính thức chạm mốc 7%/năm. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 24 tháng tăng lên 7,1%/năm và kỳ hạn 36 tháng xác lập mức cao nhất tại ngân hàng này là 7,3%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi thấp hơn, mức lãi suất cũng được điều chỉnh tăng tương ứng:

Khoản tiền dưới 100 triệu đồng: Kỳ hạn 6-15 tháng dao động từ 6,5% đến 6,8%/năm; kỳ hạn 36 tháng đạt 7,1%/năm.

Kỳ hạn 6-15 tháng dao động từ 6,5% đến 6,8%/năm; kỳ hạn 36 tháng đạt 7,1%/năm. Khoản tiền từ 100 đến 500 triệu đồng: Lãi suất kỳ hạn 12 và 21 tháng ở mức 6,9%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 7%/năm và 36 tháng là 7,2%/năm.

Tại các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, OCB giữ nguyên mức lãi suất 4,75%/năm, đây là mức trần lãi suất tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Biến động nhân sự cấp cao tại OCB

Cùng với đợt điều chỉnh lãi suất, OCB cũng công bố thông tin quan trọng về nhân sự. Ngày 11/5, Hội đồng quản trị ngân hàng đã nhận được đơn từ nhiệm của Tổng Giám đốc Phạm Hồng Hải vì lý do cá nhân. Ông Hải là chuyên gia tài chính dày dặn kinh nghiệm với 28 năm làm việc tại HSBC trước khi gia nhập và đảm nhiệm vị trí điều hành tại OCB vào năm 2024.

Diễn biến lãi suất trên thị trường ngân hàng

Động thái tăng lãi suất của OCB diễn ra sau khi một số ngân hàng khác như Saigonbank và VPBank có bước điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận những trường hợp tăng cục bộ như Saigonbank tăng mạnh lãi suất kỳ hạn 13 tháng lên 7,9%/năm. Riêng tại OCB, mức lãi suất đặc biệt 8,5%/năm vẫn được duy trì cho khách hàng gửi từ 1.000 tỷ đồng trở lên tại quầy với kỳ hạn 6 và 12 tháng.

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến ngày 12/5/2026 (%/năm)

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng OCB 4,75 6,6 6,9 6,8 Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,2 7,3 MB 4,5 5,8 6,45 6,45 Techcombank 4,35 6,55 6,75 5,85 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn dài đang có xu hướng nhích tăng tại một số ngân hàng cổ phần nhằm thu hút dòng tiền trung và dài hạn, phục vụ nhu cầu tín dụng trong giai đoạn tới.