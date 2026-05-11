Lãi suất ngân hàng VPBank đồng loạt xuống dưới 6%/năm từ ngày 11/05/2026 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động trực tuyến tại hầu hết kỳ hạn, đưa toàn bộ lãi suất tiền gửi từ 6 đến 36 tháng xuống dưới ngưỡng 6%/năm.

Ghi nhận vào ngày 11/05/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại phần lớn các kỳ hạn. Đây là lần điều chỉnh thứ ba của nhà băng này kể từ sau cuộc họp ngày 09/04/2026 giữa các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước về việc ổn định mặt bằng lãi suất huy động.

Chi tiết mức điều chỉnh lãi suất tại VPBank

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất, VPBank đã hạ lãi suất tại nhiều nhóm kỳ hạn khác nhau. Cụ thể, đối với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 3 tháng giảm 0,12 điểm phần trăm xuống còn 4,63%/năm; kỳ hạn 4 tháng giảm 0,13 điểm phần trăm còn 4,62%/năm và kỳ hạn 5 tháng giảm 0,14 điểm phần trăm còn 4,61%/năm.

Tại các kỳ hạn trung hạn từ 6 đến 9 tháng, mức giảm dao động từ 0,24 đến 0,3 điểm phần trăm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng hiện còn 5,76%/năm, kỳ hạn 7 tháng còn 5,72%/năm và kỳ hạn 8 tháng còn 5,7%/năm. Đối với kỳ hạn 9 tháng, lãi suất giảm 0,28 điểm phần trăm xuống còn 5,72%/năm. Kỳ hạn 12 tháng ghi nhận mức điều chỉnh giảm 0,36 điểm phần trăm, đưa lãi suất về mức 5,94%/năm.

Lãi suất kỳ hạn dài về mức thấp

Đáng chú ý, các kỳ hạn dài từ 13 đến 36 tháng tại VPBank hiện cũng đã rời xa ngưỡng 6%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 13-15 tháng niêm yết mức 5,83%/năm; kỳ hạn 18 tháng là 5,76%/năm; kỳ hạn 24 tháng còn 5,68%/năm. Đặc biệt, kỳ hạn 36 tháng ghi nhận mức giảm lớn nhất với 0,58 điểm phần trăm, hiện chỉ còn 5,02%/năm.

Với đợt điều chỉnh này, VPBank trở thành ngân hàng thứ hai trong hệ thống giảm lãi suất kể từ đầu tháng 5, sau Saigonbank. Động thái này cho thấy nỗ lực của các ngân hàng thương mại trong việc thực hiện yêu cầu ổn định lãi suất đầu vào theo định hướng của cơ quan quản lý.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tham khảo ngày 11/05/2026

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG VPBANK 4,75 4,63 5,76 5,94 5,76 AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,9 5,9 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,3 - SCB 1,6 1,9 2,9 3,7 3,9 MB 4,5 4,7 5,8 6,45 6,45 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85

Mức lãi suất trên đây áp dụng cho hình thức gửi tiền trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ và có thể thay đổi tùy theo quy định của từng ngân hàng tại từng thời điểm.