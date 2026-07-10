Lãi suất tiền gửi bình quân lên 6,38%/năm, tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng Mặt bằng lãi suất huy động phát sinh mới tăng 1,15 điểm phần trăm nhưng đà tăng đang chậm lại, trong khi quy mô tín dụng tăng 11,59% so với cuối năm 2025.

Tính đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới trong hệ thống ngân hàng ghi nhận ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với thời điểm cuối năm 2025. Dù vậy, theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố tại buổi họp báo ngày 7/10/2026, tốc độ tăng của mặt bằng lãi suất đang có xu hướng chậm lại và dần hình thành mặt bằng mới.

Tăng trưởng tín dụng bổ sung 2,2 triệu tỷ đồng cho nền kinh tế

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng. Mức này tương ứng mức tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước, qua đó cung ứng thêm khoảng 2,2 triệu tỷ đồng nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.

Đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng.

Cơ cấu phân bổ dòng vốn tín dụng theo ngành kinh tế tính đến cuối tháng 8/2026 tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn ở khu vực dịch vụ và sản xuất công nghiệp:

Ngành kinh tế Tỷ trọng tín dụng (%) Thương mại - dịch vụ 70,11% Công nghiệp - xây dựng 23,10% Nông, lâm, thủy sản 6,08%

Áp lực thị trường quốc tế và bài toán cân bằng tỷ giá

Bên cạnh yếu tố nội địa, thị trường tài chính trong nước tiếp tục chịu tác động từ diễn biến lãi suất thế giới. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, nhận định bối cảnh lãi suất toàn cầu đang gia tăng nhanh với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành thêm một đợt tăng lãi suất trước khi kết thúc năm.

Để ứng phó, Ngân hàng Nhà nước xác định mục tiêu trọng tâm là tìm điểm cân bằng giữa lãi suất và tỷ giá nhằm giảm áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại tệ trong bối cảnh nền kinh tế có độ mở cao, ghi nhận tỷ giá USD/VND thời gian qua vẫn duy trì trạng thái ổn định và đáp ứng thông suốt các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp.

Các cơ chế điều hành nhằm thúc đẩy cung ứng vốn

Nhằm duy trì mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế song song với kiểm soát lạm phát, cơ quan điều hành đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ rào cản tín dụng. Đáng chú ý, mức dư nợ tín dụng tăng thêm đối với các phân khúc như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng được loại trừ khỏi phạm vi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước thực hiện cấp bổ sung hạn mức cho các ngân hàng thương mại tài trợ những dự án trọng điểm, có tính chất liên kết vùng theo định hướng phát triển của Chính phủ. Đối với phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa, chương trình tín dụng ban hành từ tháng 8/2026 yêu cầu các ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn, kết hợp cùng Đề án hỗ trợ cơ cấu hệ thống theo Quyết định số 1890/QĐ-TTg ngày 18/9/2026.