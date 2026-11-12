Lãi suất tiền gửi trực tuyến ngày 12/11/2026: gói ưu đãi đưa kỳ hạn 12-36 tháng lên 7%/năm Gói V-Plus và V-Advance cộng lãi suất tới 3,9%/năm, nhưng biểu ưu đãi niêm yết cao nhất là 7%/năm đến hết 16/3/2027; kỳ hạn 1-5 tháng giữ nguyên 4,75%/năm.

Ngày 12/11/2026, VietinBank, một trong nhóm ngân hàng Big4, công bố ưu đãi lãi suất tiền gửi trực tuyến cho khách hàng đăng ký gói V-Plus hoặc V-Advance. Mức ưu đãi cao nhất theo biểu lãi suất của chương trình là 7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12-36 tháng đến hết ngày 16/3/2027.

Mức cộng thêm 3,5%-3,9%/năm không áp dụng cho mọi kỳ hạn

Theo thông báo của VietinBank, khách hàng tham gia một trong hai gói sẽ được cộng thêm lãi suất tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng. Mức cộng thêm lên đến 3,5%-3,9%/năm so với lãi suất tiết kiệm thông thường trả sau trên VietinBank iPay.

Tuy nhiên, khách hàng không nên hiểu đây là khoản cộng trực tiếp vào mọi mức lãi suất đang niêm yết. Theo biểu lãi suất ưu đãi do ngân hàng công bố, mức cao nhất áp dụng trong chương trình là 7%/năm.

Biểu lãi suất ưu đãi theo từng kỳ hạn

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng vẫn giữ nguyên mức 4,75%/năm. Kỳ hạn 6-11 tháng là 6,8%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng là 7%/năm. Mức ưu đãi này áp dụng đến hết ngày 16/3/2027.

Trong khi đó, biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến thông thường tại VietinBank gồm 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng. Theo nguồn tin, mức 4,75%/năm là mức huy động cao nhất theo quy định dành cho các kỳ hạn 1-5 tháng.

Như vậy, so với biểu thông thường, mức ưu đãi cao hơn 0,2 điểm phần trăm/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Riêng kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất ưu đãi không thay đổi.

Điều kiện và chi phí khi tham gia

Ngoài lãi suất tiền gửi, khách hàng tham gia V-Plus hoặc V-Advance có thể hưởng thêm quyền lợi như hoàn tiền khi chi tiêu bằng thẻ và ưu đãi tại các đối tác thuộc lĩnh vực ẩm thực, khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Đổi lại, khách hàng phải trả phí dịch vụ. Gói V-Plus có mức phí 20.000 đồng/tháng, còn gói V-Advance có mức phí 1 triệu đồng/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 12/11/2026

Theo số liệu niêm yết ngày 12/11, nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng. Ở kỳ hạn 18 tháng, VPBank niêm yết 7,4%/năm. Ở kỳ hạn 12 tháng, mức 7%/năm được ghi nhận tại MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB.

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBank 3,8 5,75 5,75 5,75 5,3 Bac A Bank 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 BaoVietBank 4,75 5,9 5,9 6 6 BVBank 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 Eximbank 4,7 4,9 4,9 4,8 5,3 GPBank 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 HDBank 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KienlongBank 4,2 5 4,7 5 4,65 LPBank 4,55 6,5 6,4 6,7 6,55 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 MBV 4,75 6,5 7 7 7 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 Nam A Bank 4,75 5,9 6,1 6,1 6,3 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,2 PGBank 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVcomBank 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 Sacombank 4,75 6,7 6,7 7 7 SaigonBank 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 SCB 0,1 0,5 0,5 3,7 0,6 SeABank 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 Techcombank 4,55 6,05 6,05 6,25 5,35 TPBank 4,75 5,45 5,55 5,75 5,75 VCBNeo 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VietABank 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 VietBank 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 Vikki Bank 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBank 4,65 6,6 6,6 6,7 7,4

Đơn vị: %/năm. Số liệu niêm yết tiền gửi trực tuyến ngày 12/11/2026.

Khi so sánh, người gửi tiền cần đối chiếu đúng kỳ hạn, hình thức gửi trực tuyến và điều kiện áp dụng của từng chương trình. Với ưu đãi của VietinBank, mức 7%/năm gắn với việc đăng ký gói dịch vụ có phí và chỉ có hiệu lực đến hết ngày 16/3/2027.