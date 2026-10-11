Lãi suất tiết kiệm 10/11/2026: Thêm ngân hàng giảm 0,1 điểm phần trăm lần thứ hai từ 19/10 TPBank là ngân hàng thứ tư có hai đợt giảm lãi suất huy động kể từ 19/10, hạ 0,1 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn tiết kiệm nhưng giữ nguyên lãi suất trực tuyến.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa giảm lãi suất huy động lần thứ hai kể từ ngày 19/10, với mức giảm 0,1 điểm phần trăm ở tiền gửi tại quầy và một số sản phẩm tiết kiệm khác. Theo số liệu niêm yết ngày 10/11/2026, lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ngân hàng này được giữ nguyên.

TPBank điều chỉnh lãi suất tại quầy và các sản phẩm tiết kiệm

Với tiền gửi tại quầy, lãi suất giảm đồng loạt 0,1 điểm phần trăm từ kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Cụ thể, kỳ hạn 1-5 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm LiveBank cũng giảm 0,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng. Kỳ hạn 9 tháng được giữ nguyên ở mức 5,5%/năm. Đáng chú ý, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 5,35%/năm, thấp hơn mức áp dụng cho kỳ hạn 6 và 9 tháng.

Sản phẩm Kỳ hạn Lãi suất sau điều chỉnh (%/năm) Tiền gửi tại quầy 1-5 tháng 4,1 Tiền gửi tại quầy 6-9 tháng 5,1 Tiền gửi tại quầy 12-18 tháng 5,3 Tiền gửi tại quầy 24-36 tháng 5,4 LiveBank 1-5 tháng 4,65 LiveBank 6 tháng 5,45 LiveBank 9 tháng (giữ nguyên) 5,5 LiveBank 12 tháng 5,35 LiveBank 18 tháng 5,75 LiveBank 24-36 tháng 5,85 Super Savy 3 tháng 4,55 Super Savy 6-9 tháng 5,45 Super Savy 12-18 tháng 5,65 Super Savy 24 tháng 5,75

Ở sản phẩm Super Savy, TPBank cũng hạ 0,1 điểm phần trăm tại các kỳ hạn được áp dụng, với mức sau điều chỉnh như bảng trên.

Lãi suất trực tuyến được giữ nguyên

TPBank không thay đổi lãi suất tiết kiệm trực tuyến. Các kỳ hạn dưới 6 tháng được niêm yết 4,75%/năm, là mức cao nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng. Kỳ hạn 6-9 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,7%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,8%/năm.

Đợt giảm thứ hai kể từ ngày 19/10

Trước đó, ngày 19/10, TPBank đã giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Mức giảm phổ biến là 0,5 điểm phần trăm, trong đó lãi suất trực tuyến kỳ hạn 12 tháng giảm 0,7 điểm phần trăm.

Như vậy, TPBank là ngân hàng thứ tư được ghi nhận có hai đợt giảm lãi suất huy động kể từ ngày 19/10, sau OCB, Techcombank và Eximbank.

Lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 10/11/2026

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 10/11/2026 (đơn vị: %/năm).

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBank 3,8 5,75 5,75 5,75 5,3 Bac A Bank 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 BaoVietBank 4,75 5,9 5,9 6 6 BVBank 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 Eximbank 4,7 4,9 4,9 4,8 5,3 GPBank 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 HDBank 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KienlongBank 4,2 5 4,7 5 4,65 LPBank 4,55 6,5 6,4 6,7 6,55 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 MBV 4,75 6,5 7 7 7 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 Nam A Bank 4,75 5,9 6,1 6,1 6,3 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,2 PGBank 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVcomBank 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 Sacombank 4,75 6,7 6,7 7 7 Saigonbank 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 SCB 0,1 0,5 0,5 3,7 0,6 SeABank 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 Techcombank 4,55 6,05 6,05 6,25 5,35 TPBank 4,75 5,45 5,55 5,75 5,75 VCBNeo 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 Viet A Bank 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 VietBank 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 Vikki Bank 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBank 4,75 6,6 6,6 6,7 7,4

Theo bảng niêm yết, mức chênh lệch giữa các ngân hàng khá rõ ở những kỳ hạn dài. Kỳ hạn 12 tháng dao động từ 4,5%/năm đến 7%/năm ở nhóm ngân hàng có biểu lãi suất thông thường, trong khi kỳ hạn 3 tháng của phần lớn ngân hàng tập trung quanh mức 4,75%/năm. Riêng SCB niêm yết các mức thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung theo số liệu nguồn.