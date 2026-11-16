Lãi suất tiết kiệm 16/11/2026: một ngân hàng tư nhân giảm lần thứ ba, kỳ hạn 24 tháng còn 6,9%/năm VPBank giảm 0,2-0,3 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 15, 18 và 24 tháng, lần thứ ba liên tiếp sau chỉ đạo ngày 18/10; kỳ hạn 15-18 tháng còn 7,1%/năm.

Ngày 16/11/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) có lần thứ ba liên tiếp điều chỉnh giảm lãi suất huy động, với mức giảm 0,2-0,3 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 15, 18 và 24 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15-18 tháng là 7,1%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 6,9%/năm. Các kỳ hạn còn lại giữ nguyên.

Bối cảnh: các ngân hàng điều chỉnh lãi suất sau văn bản của NHNN

Lãi suất huy động liên tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm kể từ sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Văn bản số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026 về việc triển khai các giải pháp về hoạt động của các tổ chức tín dụng. Hầu hết các ngân hàng đã giảm lãi suất sau chỉ đạo này, trong đó có ngân hàng đã điều chỉnh từ 2-3 lần.

Với lần điều chỉnh mới nhất, VPBank là ngân hàng thứ 5, cùng với TPBank, OCB, Techcombank và Eximbank, có hơn một lần công bố giảm lãi suất huy động kể từ sau ngày 18/10.

Chi tiết mức giảm tại VPBank

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 15-18 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm, còn kỳ hạn 24 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm. Trước đó, VPBank giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng vào đầu tháng 11 và giảm 0,4 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 6-13 tháng trong tháng 10.

Bảng dưới đây là lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ tại VPBank (%/năm):

Kỳ hạn Tài khoản dưới 10 tỷ đồng Tài khoản từ 10 tỷ đồng trở lên 1-5 tháng 4,65 4,65 6-11 tháng 6,6 6,8 12-13 tháng 6,7 6,9 15-18 tháng 7,1 7,1 24 tháng 6,9 6,9 36 tháng 6,0 6,0

Như vậy, mức lãi suất khác biệt giữa hai nhóm tài khoản chỉ xuất hiện ở các kỳ hạn 6-13 tháng. Các kỳ hạn còn lại áp dụng chung một mức.

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 16/11

Tại nhóm bốn ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng cùng là 6,8%/năm. Ở kỳ hạn 18 tháng, Agribank, Vietcombank và VietinBank niêm yết 6,8%/năm, BIDV niêm yết 6,6%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, các mức 7%/năm được niêm yết tại MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB. Ở kỳ hạn 18 tháng, VPBank niêm yết 7,1%/năm, trong khi MBV, Sacombank và VCBNeo niêm yết 7%/năm. Ngược lại, một số ngân hàng niêm yết thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, như SCB ở mọi kỳ hạn trong bảng.

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,6 Vietcombank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBank 3,8 5,75 5,75 5,75 5,3 Bac A Bank 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 BaoVietBank 4,75 5,9 5,9 6 6 BVBank 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 Eximbank 4,7 4,9 4,9 4,8 5,3 GPBank 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 HDBank 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KienlongBank 4,2 5 4,7 5 4,65 LPBank 4,55 6,5 6,4 6,7 6,55 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 MBV 4,75 6,5 7 7 7 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 Nam A Bank 4,75 5,9 6,1 6,1 6,3 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,2 PGBank 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVcomBank 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 Sacombank 4,75 6,7 6,7 7 7 SaigonBank 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 SCB 0,1 0,5 0,5 3,7 0,6 SeABank 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 Techcombank 4,55 6,05 6,05 6,25 5,35 TPBank 4,75 5,45 5,55 5,75 5,75 VCBNeo 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 Viet A Bank 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 VietBank 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 Vikki Bank 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBank 4,65 6,6 6,6 6,7 7,1

Lưu ý, các mức trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 16/11 (đơn vị %/năm). Mức áp dụng thực tế có thể khác tùy điều kiện từng ngân hàng.