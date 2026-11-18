Lãi suất tiết kiệm 18/11: một ngân hàng giảm lần thứ ba liên tiếp, kỳ hạn 12 tháng còn 5,35%/năm Một ngân hàng giảm lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng 11 và lần thứ ba kể từ ngày 19/10; kỳ hạn 12 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống 5,35%/năm.

Ngày 18/11/2026, TPBank tiếp tục giảm lãi suất huy động ở một số kỳ hạn của sản phẩm Tiết kiệm LiveBank. Đây là lần giảm thứ hai trong tháng 11 và lần thứ ba liên tiếp kể từ ngày 19/10. Trong đợt điều chỉnh này, kỳ hạn 12 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống 5,35%/năm.

Kỳ hạn dài giảm, kỳ hạn ngắn giữ nguyên

Theo biểu lãi suất TPBank vừa cập nhật, sản phẩm Tiết kiệm LiveBank có mức giảm từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 9 tháng trở lên. Cụ thể, kỳ hạn 9 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 5,45%/năm. Kỳ hạn 18 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm còn 5,75%/năm, còn kỳ hạn 24 và 30 tháng cùng giảm 0,1 điểm phần trăm còn 5,85%/năm.

Ngược lại, các kỳ hạn ngắn không thay đổi: kỳ hạn 1-3 tháng là 4,65%/năm và kỳ hạn 6 tháng là 5,45%/năm. TPBank giữ nguyên lãi suất các sản phẩm tiền gửi còn lại.

Kỳ hạn (Tiết kiệm LiveBank) Lãi suất (%/năm) Điều chỉnh 1-3 tháng 4,65 Giữ nguyên 6 tháng 5,45 Giữ nguyên 9 tháng 5,45 Giảm 0,1 điểm phần trăm 12 tháng 5,35 Giảm 0,3 điểm phần trăm 18 tháng 5,75 Giảm 0,2 điểm phần trăm 24 và 30 tháng 5,85 Giảm 0,1 điểm phần trăm

Tiết kiệm LiveBank là sản phẩm do TPBank cung cấp tại các điểm giao dịch LiveBank 24/7. Khách hàng chọn tính năng "Mở sổ tiết kiệm" và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Theo biểu lãi suất của ngân hàng, một số kỳ hạn gửi qua LiveBank có mức lãi suất cao hơn gửi tại quầy.

Biểu lãi suất tại quầy và trực tuyến

Ở biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy, áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1-5 tháng là 4,1%/năm và kỳ hạn 6 tháng là 4,75%/năm. Kỳ hạn 7-9 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,4%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,7%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,8%/năm.

Chuỗi điều chỉnh kể từ giữa tháng 10

TPBank giảm lãi suất sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng triển khai giải pháp giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. Trước đó, ngày 7/11, ngân hàng đã giảm 0,1-0,4 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Ngày 19/10, ngân hàng giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 6-36 tháng.

TPBank là ngân hàng thứ hai sau VPBank giảm lãi suất ba lần kể từ ngày 18/10. Ngoài ra, OCB, Techcombank và Eximbank cũng hai lần giảm lãi suất trong thời gian này.

Lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng ngày 18/11

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất niêm yết ngày 18/11 (đơn vị: %/năm).

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,6 Vietcombank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBank 3,8 5,75 5,75 5,75 5,3 Bac A Bank 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 BaoVietBank 4,75 5,9 5,9 6 6 BVBank 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 Eximbank 4,75 4,9 4,9 4,8 5,3 GPBank 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 HDBank 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KienlongBank 4,2 5 4,7 5 4,65 LPBank 4,55 6,5 6,4 6,7 6,55 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 MBV 4,75 6,5 7 7 7 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 Nam A Bank 4,75 5,9 6,1 6,1 6,3 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,2 PGBank 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVcomBank 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 Sacombank 4,75 6,7 6,7 7 7 Saigonbank 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 SeABank 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 Techcombank 4,55 6,05 6,05 6,25 5,35 TPBank 4,65 5,45 5,45 5,65 5,65 VCBNeo 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VietABank 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 VietBank 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 Vikki Bank 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBank 4,65 6,6 6,6 6,7 7,1

Nhìn chung, biểu lãi suất niêm yết ngày 18/11 cho thấy mức chênh lệch giữa các ngân hàng ở cùng kỳ hạn. Người gửi tiền nên đối chiếu biểu lãi suất, kỳ hạn và điều kiện áp dụng của từng sản phẩm trước khi quyết định.