Lãi suất tiết kiệm 19/11/2026: Gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, lãi 8%/năm nhận 8 triệu đồng Lãi suất trực tuyến niêm yết tại ACB là 8%/năm cho kỳ hạn 9 và 12 tháng; gửi 100 triệu đồng nhận lãi 6-8 triệu đồng, kèm bảng lãi suất các ngân hàng khác.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 19/11/2026, khách hàng gửi 100 triệu đồng tại ACB kỳ hạn 12 tháng với lãi suất niêm yết 8%/năm sẽ nhận 8 triệu đồng tiền lãi. Tổng gốc và lãi khi tất toán là 108 triệu đồng.

Lãi suất niêm yết cao nhất 8%/năm tại ACB

Ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Sau đó, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Mức điều chỉnh khác nhau tùy ngân hàng, kỳ hạn và sản phẩm tiền gửi.

Theo biểu lãi suất niêm yết trên ứng dụng ACB One của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng có lãi suất 0,5%/năm, kỳ hạn 1-3 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 6 tháng là 7,9%/năm. Kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng cùng là 8%/năm.

Theo nguồn tin, ACB không phải ngân hàng niêm yết lãi suất cao nhất ở các kỳ hạn dưới 6 tháng. Tuy nhiên, từ kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất niêm yết của ngân hàng này đang cao nhất trong số các ngân hàng hiện nay.

Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tiền lãi (đồng) Gốc và lãi (đồng) 1 tháng 4,7 391.667 Không nêu trong nguồn 3 tháng 4,7 1.175.000 Không nêu trong nguồn 6 tháng 7,9 3.950.000 103.950.000 9 tháng 8 6.000.000 106.000.000 12 tháng 8 8.000.000 108.000.000

Lãi suất kép: cách tái đầu tư gốc và lãi

Lãi suất kép không phải sản phẩm tiết kiệm riêng của ngân hàng. Đây là phương pháp tái đầu tư gốc và lãi định kỳ. Toàn bộ tiền lãi sau mỗi kỳ hạn được cộng vào gốc, nên lãi kỳ sau được tính trên cả vốn ban đầu và phần lãi đã tái đầu tư.

Một số kinh nghiệm do ngân hàng khuyến nghị:

Tái đầu tư toàn bộ sau mỗi kỳ hạn: khi sổ đến hạn, tái tục cả gốc và lãi thay vì rút ra.

khi sổ đến hạn, tái tục cả gốc và lãi thay vì rút ra. Gửi tiền định kỳ: gửi thêm khoản nhỏ đều đặn mỗi tháng giúp tích lũy dần theo thời gian.

gửi thêm khoản nhỏ đều đặn mỗi tháng giúp tích lũy dần theo thời gian. Tránh rút tiền giữa kỳ: rút trước hạn thường mất toàn bộ lãi tích lũy hoặc bị tính lãi suất rất thấp.

rút trước hạn thường mất toàn bộ lãi tích lũy hoặc bị tính lãi suất rất thấp. Chọn ngân hàng và kỳ hạn phù hợp: gửi trực tuyến thường cao hơn 0,1-0,4%/năm so với tại quầy, kỳ hạn cần linh hoạt theo kế hoạch tài chính cá nhân.

gửi trực tuyến thường cao hơn 0,1-0,4%/năm so với tại quầy, kỳ hạn cần linh hoạt theo kế hoạch tài chính cá nhân. Theo dõi thị trường lãi suất: có thể điều chỉnh kỳ hạn, ngân hàng hoặc hình thức gửi khi thị trường biến động, miễn không vi phạm cam kết tiết kiệm ban đầu.

có thể điều chỉnh kỳ hạn, ngân hàng hoặc hình thức gửi khi thị trường biến động, miễn không vi phạm cam kết tiết kiệm ban đầu. Xác định mục tiêu dài hạn: như mua nhà, lập quỹ hưu trí hoặc tích lũy cho con cái.

Lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết (%/năm) theo số liệu nguồn.