Lãi suất tiết kiệm 25/11/2026: một ngân hàng giảm 0,1-0,2 điểm phần trăm ở kỳ hạn 7-11 tháng LPBank giảm 0,1-0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động ở kỳ hạn 7-11 tháng và 15-16 tháng; kỳ hạn 12 tháng trực tuyến giữ 6,7%/năm, cao nhất theo niêm yết.

Ngày 25/11/2026, LPBank điều chỉnh giảm 0,1-0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động ở một số kỳ hạn chính, theo biểu lãi suất vừa được cập nhật. Mức giảm áp dụng cho các kỳ hạn 7-11 tháng và 15-16 tháng, ở cả sản phẩm tiết kiệm tại quầy lẫn tiết kiệm trực tuyến.

LPBank giảm lãi suất ở những kỳ hạn nào?

Theo biểu lãi suất, LPBank giảm 0,1 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng và kỳ hạn 15-16 tháng. Việc điều chỉnh diễn ra với sản phẩm tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến.

Đối với khách hàng ưu tiên gửi tại quầy, ngân hàng giảm 0,2 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 7-11 tháng, đồng thời giảm 0,1 điểm phần trăm ở kỳ hạn 15-16 tháng.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ

Với khách hàng cá nhân, kỳ hạn 7-11 tháng được niêm yết mức mới 6,3%/năm. Kỳ hạn 15 và 16 tháng là 6,45%/năm sau khi giảm 0,1 điểm phần trăm.

Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng vẫn giữ 6,7%/năm, đồng thời là mức cao nhất trong biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến của ngân hàng này. Kỳ hạn 13 tháng giữ nguyên 6,55%/năm.

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) 1 tháng 4,3 2 tháng 4,5 3-5 tháng 4,55 6 tháng 6,5 7-11 tháng 6,3 12 tháng 6,7 13 tháng 6,55 15-16 tháng 6,45 18 tháng 6,55 24-25 tháng 6,7 36 tháng 5,6 48-60 tháng 5,2

Lãi suất tiết kiệm tại quầy

Với sản phẩm tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, LPBank niêm yết lãi suất mới như sau. Bên cạnh đó, khách hàng ưu tiên hạng Diamond được áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất trong nhóm khách hàng ưu tiên.

Kỳ hạn Khách hàng cá nhân (%/năm) Hội viên Diamond (%/năm) 1 tháng 4 4,2 2-3 tháng 4,2 4,4 4-5 tháng 4,4 4,6 6 tháng 5,9 6,1 7-11 tháng 5,7 5,9 12 tháng 6,1 6,3 13-16 tháng 6 6,2 18 tháng 6,3 6,3 24-25 tháng 6,3 6,5 36 tháng 5,6 5,8 48-60 tháng 5,2 Không có số liệu

Các ngân hàng điều chỉnh lãi suất trong tháng 11

LPBank là ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động trong tháng 11, sau VPBank, TPBank, OCB, Techcombank, Eximbank và BIDV.

Lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 25/11

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 25/11 (đơn vị: %/năm). Ở kỳ hạn 12 tháng, mức niêm yết cao nhất trong bảng là 7%/năm, tại MBV, PGBank, Sacombank, VCBNEO và VIB. Ở kỳ hạn 18 tháng, VPBank niêm yết 7,1%/năm.

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,6 Vietcombank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBank 3,8 5,75 5,75 5,75 5,3 Bac A Bank 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 BaoVietBank 4,75 5,9 5,9 6 6 BVBank 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 Eximbank 4,7 4,9 4,9 4,8 5,3 GPBank 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 HDBank 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KienlongBank 4,2 5 4,7 5 4,65 LPBank 4,55 6,5 6,3 6,7 6,55 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 MBV 4,75 6,5 7 7 7 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 Nam A Bank 4,75 5,9 6,1 6,1 6,3 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,2 PGBank 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVcomBank 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 Sacombank 4,75 6,7 6,7 7 7 Saigonbank 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 SeABank 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 Techcombank 4,55 6,05 6,05 6,25 5,35 TPBank 4,65 5,45 5,45 5,65 5,65 VCBNeo 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 Viet A Bank 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 VietBank 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 Vikki Bank 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBank 4,65 6,6 6,6 6,7 7,1

Người gửi tiền nên đối chiếu biểu lãi suất niêm yết chính thức tại ngân hàng, vì mức lãi suất có thể khác nhau theo kênh gửi, kỳ hạn, hình thức lĩnh lãi và hạng khách hàng.