Lãi suất tiết kiệm chạm mốc 7,5%, nhóm Big4 dẫn đầu đà tăng sau một năm Mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng hiện đã vượt ngưỡng 7%/năm cho các kỳ hạn dài, trong khi lãi suất kỳ hạn ngắn 1-5 tháng đồng loạt chạm trần niêm yết 4,75%/năm.

Sau một năm biến động mạnh, thị trường tài chính ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong biểu lãi suất huy động. Tính đến ngày 5/4/2026, hơn 10 ngân hàng đã niêm yết mức lãi suất trên 7%/năm, trái ngược hoàn toàn với bối cảnh đầu năm 2025 khi không có đơn vị nào vượt qua ngưỡng này. Đặc biệt, lãi suất trên 6%/năm hiện đã trở nên phổ biến ngay từ kỳ hạn 6 tháng.

Biến động lãi suất tiết kiệm tăng mạnh sau 1 năm, mốc 7% không còn hiếm.

Nhóm ngân hàng nhà nước dẫn dắt đà tăng

Một diễn biến bất ngờ trên thị trường là nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank lại dẫn đầu về tốc độ điều chỉnh. Cụ thể, tại kỳ hạn 3 tháng, Vietcombank đã tăng 2,6%/năm để đạt mức 4,5%/năm. BIDV và VietinBank cũng tăng mạnh 2,45%/năm, chạm mức trần 4,75%/năm theo quy định.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, BIDV và Agribank ghi nhận mức tăng kỷ lục 3,3%/năm, đưa lãi suất lần lượt lên 6,8%/năm và 7%/năm. Sự điều chỉnh này cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt trong việc thu hút vốn đầu vào giữa nhóm ngân hàng lớn và khối ngân hàng thương mại cổ phần.

Chi tiết biến động lãi suất tại các ngân hàng chủ chốt

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất niêm yết tại một số ngân hàng tiêu biểu vào ngày 5/4/2026 so với cùng kỳ năm trước:

Ngân hàng Kỳ hạn 3 tháng (%) Kỳ hạn 6 tháng (%) Kỳ hạn 12 tháng (%) Agribank 4,75 (+1,75) 7,0 (+3,3) 7,0 (+2,3) BIDV 4,75 (+2,45) 6,6 (+3,3) 6,8 (+2,1) LPBank 4,75 (+0,85) 7,3 (+2,2) 7,4 (+2,0) MBV 4,75 (+0,35) 7,2 (+1,7) 7,5 (+1,7) Vietcombank 4,5 (+2,6) 5,5 (+2,6) 5,9 (+1,3)

Đáng chú ý, mặc dù niêm yết chính thức có thể thấp hơn, một số chi nhánh ngân hàng như GPBank vẫn duy trì mức lãi suất thực tế lên tới hơn 8%/năm để thu hút người gửi tiền. Ngược lại, SCB là ngân hàng hiếm hoi giữ nguyên lãi suất thấp ở các kỳ hạn chủ chốt.

Nguyên nhân và triển vọng thị trường

Theo phân tích của các chuyên gia, áp lực tăng lãi suất đến từ việc nhu cầu tín dụng trong nền kinh tế tăng cao, trong khi tốc độ huy động vốn chưa theo kịp. Điều này buộc hệ thống ngân hàng phải nâng lãi suất đầu vào để đảm bảo thanh khoản và đáp ứng nguồn vốn cho vay.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV, cho biết trong năm 2026, dòng vốn sẽ ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực động lực như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp chế tạo và chuyển đổi số. Đây là những khu vực cốt lõi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong khi đó, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB, nhận định áp lực lên lãi suất và tỷ giá có thể giảm dần vào nửa cuối năm 2026 khi các gói giải ngân đầu tư công thẩm thấu vào nền kinh tế, giúp cải thiện thanh khoản hệ thống. Hiện tại, việc tăng lãi suất vẫn mang tính thời vụ để giữ chân khách hàng trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều thách thức.