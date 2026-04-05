Lãi suất tiết kiệm tháng 5/2026: Gửi online đạt 7,7%/năm, chênh lệch tới 3,1% Khảo sát 27 ngân hàng ngày 4/5/2026 cho thấy lãi suất trực tuyến kỳ hạn 12 tháng cao nhất đạt 7,7%/năm. Chênh lệch lãi suất giữa các nhóm ngân hàng lên tới 3,35%.

Thị trường tiết kiệm trong tháng 5/2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa kênh gửi tiền trực tuyến (online) và tại quầy. Theo dữ liệu khảo sát ngày 4/5 tại 27 ngân hàng, lãi suất huy động online duy trì mức ưu thế vượt trội, đặc biệt tại kỳ hạn 6 và 12 tháng với mức cao nhất lần lượt là 7,6%/năm và 7,7%/năm.

Phân hóa mạnh mẽ tại biểu lãi suất huy động tại quầy

Ở kỳ hạn ngắn 1 tháng và 3 tháng, mặt bằng lãi suất tại quầy có sự chênh lệch đáng kể giữa nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và nhóm ngân hàng có vốn nhà nước. Cụ thể, mức lãi suất cao nhất cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng hiện ở mức 4,75%/năm, tập trung tại các ngân hàng như OCB, PGBank, PVcomBank, Saigonbank, VietCapitalBank và VPBank.

Ngược lại, nhóm ngân hàng BIDV, Vietcombank và VietinBank niêm yết mức thấp nhất thị trường, dao động từ 2,1% đến 2,4%/năm. Đáng chú ý, tại kỳ hạn 6 tháng, biên độ chênh lệch giữa ngân hàng trả lãi cao nhất (Bắc Á Bank với 6,85%/năm) và thấp nhất (nhóm Big 3 với 3,5%/năm) lên tới 3,35 điểm phần trăm.

Kỳ hạn Lãi suất thấp nhất (%/năm) Lãi suất cao nhất (%/năm) Chênh lệch (điểm %) 1 tháng 2,1 4,75 2,65 3 tháng 2,4 4,75 2,35 6 tháng 3,5 6,85 3,35 12 tháng 5,9 6,9 1,0

Lãi suất huy động tại quầy khảo sát ngày 4/5/2026 (Đơn vị: %/năm)

Ưu thế tuyệt đối của kênh gửi tiền trực tuyến

Kênh gửi tiền online tiếp tục được các ngân hàng đẩy mạnh với mức lãi suất hấp dẫn hơn từ 0,75 đến 1 điểm phần trăm so với gửi tại quầy. Hong Leong hiện là ngân hàng dẫn đầu thị trường về lãi suất trực tuyến với mức 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Tại các ngân hàng nội địa như Bắc Á, VIB, OCB và VietCapitalBank, lãi suất online kỳ hạn 12 tháng phổ biến trong khoảng 6,5 - 7%/năm. Sự chênh lệch này khuyến khích khách hàng chuyển dịch sang các nền tảng số để tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn vốn nhàn rỗi.

Chênh lệch lãi suất tại MB và Vietcombank

Đáng chú ý, một số ngân hàng áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất online rất cao so với tại quầy nhằm thúc đẩy chuyển đổi số. Tại Vietcombank, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6 tháng đạt 6,6%/năm, cao hơn tới 3,1 điểm phần trăm so với mức 3,5%/năm khi gửi tại quầy. Đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất online của ngân hàng này cũng cao hơn tại quầy từ 2 đến 2,65 điểm phần trăm.

Tương tự tại MB, mức chênh lệch cao nhất ghi nhận tại kỳ hạn 6 tháng là 1,2 điểm phần trăm (online đạt 5,8%/năm so với 4,6%/năm tại quầy). Các chuyên gia lưu ý rằng mức lãi suất huy động thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào giá trị tiền gửi và chính sách cân đối vốn của từng chi nhánh ngân hàng tại từng thời điểm cụ thể.