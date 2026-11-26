Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 26/11/2026: Kỳ hạn 2-5 tháng giảm xuống 4,7%/năm tại một ngân hàng Ngày 26/11/2026, Nam A Bank giảm lãi suất kỳ hạn 2-5 tháng xuống 4,7%/năm; Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ngày 26/11/2026, Nam A Bank điều chỉnh giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng, đồng loạt xuống 4,7%/năm. Theo biểu lãi suất trực tuyến của ngân hàng này, các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại Nam A Bank

Với hình thức tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, Nam A Bank niêm yết lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,6%/năm và kỳ hạn 6 tháng là 5,9%/năm. Kỳ hạn 7-8 tháng ở mức 6%/năm, kỳ hạn 9-12 tháng là 6,1%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn dài hơn, lãi suất kỳ hạn 13-17 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6,4%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6,1%/năm.

Tiền gửi tại quầy và các sản phẩm khác

Đối với tiền gửi tại quầy, mức lãi suất cao nhất được niêm yết là 5,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 13 đến 58 tháng. Kỳ hạn 6 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 5,3%/năm.

Nam A Bank cũng niêm yết mức lãi suất huy động cao nhất lên tới 8,5%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. Tuy nhiên, mức này chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

Với sản phẩm Tiết kiệm Lợi ích nhân đôi, lãi suất kỳ hạn 15 tháng là 6%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng là 6,4%/năm. Trong khi đó, sản phẩm Tiết kiệm tích luỹ có lãi suất đồng loạt 4%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 120 tháng.

Nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất trong tháng 11

Theo nguồn tin, Nam A Bank là ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động trong tháng 11, sau LPBank, VPBank, TPBank, OCB, Techcombank, Eximbank và BIDV.

So sánh lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng

Theo bảng niêm yết ngày 26/11/2026, lãi suất kỳ hạn 12 tháng dao động từ 4,5%/năm (SeABank) đến 7%/năm (MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo, VIB). Nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm ở kỳ hạn này.

Ở kỳ hạn 3 tháng, phần lớn ngân hàng niêm yết 4,75%/năm. Một số ngân hàng có mức thấp hơn như ABBank (3,8%/năm), GPBank (3,7%/năm) và SeABank (3,95%/năm).

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,6 Vietcombank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBank 3,8 5,75 5,75 5,75 5,3 Bac A Bank 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 BaoVietBank 4,75 5,9 5,9 6 6 BVBank 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 Eximbank 4,7 4,9 4,9 4,8 5,3 GPBank 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 HDBank 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KienlongBank 4,2 5 4,7 5 4,65 LPBank 4,55 6,5 6,3 6,7 6,55 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 MBV 4,75 6,5 7 7 7 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 Nam A Bank 4,7 5,9 6,1 6,1 6,3 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,2 PGBank 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVcomBank 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 Sacombank 4,75 6,7 6,7 7 7 Saigonbank 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 SeABank 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 Techcombank 4,55 6,05 6,05 6,25 5,35 TPBank 4,65 5,45 5,45 5,65 5,65 VCBNeo 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 Vietabank 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 Vietbank 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 Vikki Bank 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBank 4,65 6,6 6,6 6,7 7,1

Đơn vị: %/năm. Lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 26/11/2026.

Mức lãi suất thực tế có thể khác nhau tùy kênh gửi, hình thức lĩnh lãi, sản phẩm và số tiền gửi. Người gửi tiền nên đối chiếu biểu lãi suất công bố chính thức của từng ngân hàng tại thời điểm giao dịch.