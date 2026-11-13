Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15-18 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 6,6%/năm ngày 13/11 BIDV điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15-18 tháng xuống 6,6%/năm, ngang mức kỳ hạn 6-11 tháng; các kỳ hạn khác giữ nguyên.

Ngày 13/11/2026, BIDV điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động trực tuyến ở các kỳ hạn từ 15-18 tháng, xuống còn 6,6%/năm. Sau điều chỉnh, mức lãi suất này ngang bằng với kỳ hạn 6-11 tháng mà ngân hàng đang áp dụng.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến của BIDV sau điều chỉnh

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được cập nhật, BIDV giữ nguyên các kỳ hạn còn lại, vốn đã được duy trì trong nhiều tháng qua. Cụ thể, kỳ hạn 1-5 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm và kỳ hạn 6-11 tháng là 6,6%/năm.

Trong khi đó, kỳ hạn 12-13 tháng và 24-36 tháng cùng ở mức 6,8%/năm. Như vậy, kỳ hạn 15-18 tháng hiện thấp hơn các kỳ hạn 12-13 tháng và 24-36 tháng liền kề.

Quy mô huy động của BIDV

BIDV hiện là ngân hàng có quy mô huy động tiền gửi khách hàng lớn nhất hệ thống. Tính đến ngày 30/9/2026, tiền gửi khách hàng tại ngân hàng đạt 2,33 triệu tỷ đồng, tăng 6,32% so với đầu năm và chiếm khoảng 14% thị phần huy động toàn ngành.

Lãi suất trực tuyến tại các ngân hàng ngày 13/11/2026

Ở nhóm Big4, kỳ hạn 18 tháng của BIDV là 6,6%/năm, trong khi Agribank, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm. Các kỳ hạn 3, 6, 9 và 12 tháng của bốn ngân hàng này đang giống nhau, lần lượt là 4,75%, 6,6%, 6,6% và 6,8%/năm.

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng trong ngày 13/11/2026.

Ngân hàng 3 tháng (%/năm) 6 tháng (%/năm) 9 tháng (%/năm) 12 tháng (%/năm) 18 tháng (%/năm) Agribank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,6 Vietcombank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBank 3,8 5,75 5,75 5,75 5,3 Bac A Bank 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 BaoVietBank 4,75 5,9 5,9 6 6 BVBank 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 Eximbank 4,7 4,9 4,9 4,8 5,3 GPBank 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 HDBank 4,3 5 4,8 5,3 5,3 KienlongBank 4,2 5 4,7 5 4,65 LPBank 4,55 6,5 6,4 6,7 6,55 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 MBV 4,75 6,5 7 7 7 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 Nam A Bank 4,75 5,9 6,1 6,1 6,3 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,2 PGBank 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVcomBank 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 Sacombank 4,75 6,7 6,7 7 7 SaigonBank 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 SCB 0,1 0,5 0,5 3,7 0,6 SeABank 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 Techcombank 4,55 6,05 6,05 6,25 5,35 TPBank 4,75 5,45 5,55 5,75 5,75 VCBNeo 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 Viet A Bank 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 VietBank 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 Vikki Bank 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBank 4,65 6,6 6,6 6,7 7,4

Thị trường liên ngân hàng phiên 12/11

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Tài chính Liên ngân hàng Việt Nam, trong phiên giao dịch ngày 12/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND tăng 0,1-0,5 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước.

Qua đêm: 4,8%/năm

Kỳ hạn 1 tuần: 4,8%/năm

Kỳ hạn 2 tuần: 5,2%/năm

Kỳ hạn 1 tháng: 5,5%/năm

Đối với đồng USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng đi ngang ở kỳ hạn qua đêm, trong khi tăng 0,01-0,05 điểm phần trăm tại các kỳ hạn còn lại.

Qua đêm: 3,85%/năm

Kỳ hạn 1 tuần: 3,91%/năm

Kỳ hạn 2 tuần: 3,93%/năm

Kỳ hạn 1 tháng: 4,06%/năm

Lợi suất trái phiếu chính phủ thứ cấp

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, lợi suất không thay đổi ở hầu hết các kỳ hạn, ngoại trừ giảm nhẹ tại kỳ hạn 5 năm và 7 năm.