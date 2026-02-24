Lãi suất tiết kiệm trực tuyến ngày 24/2: Cao nhất đạt 7,2%/năm Khảo sát tại 33 ngân hàng cho thấy lãi suất huy động trực tuyến hiện cao hơn gửi tại quầy từ 0,5 đến 2 điểm %/năm. Đáng chú ý, 11 nhà băng đã đẩy lãi suất kỳ hạn ngắn lên mức trần 4,75%/năm.

Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến ngày 24/2 ghi nhận xu hướng cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức tín dụng. Hiện nay, hình thức gửi tiền online đang được ưu đãi lãi suất cao hơn đáng kể so với giao dịch tại quầy, với mức chênh lệch phổ biến từ 0,5 đến gần 2 điểm %/năm tùy theo từng kỳ hạn cụ thể. Khoảng cách lãi suất giữa nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Big 4) và khối ngân hàng tư nhân có sự phân hóa rõ rệt: dao động khoảng 0,75 điểm % ở kỳ hạn ngắn và mở rộng trên 1,4 điểm % tại các kỳ hạn trung và dài hạn.

Kỳ hạn ngắn: 11 ngân hàng chạm trần 4,75%/năm

Ở nhóm kỳ hạn 1 tháng, thị trường ghi nhận 11 ngân hàng áp dụng mức lãi suất 4,75%/năm, đây là mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với tiền gửi dưới 6 tháng. Các đơn vị này bao gồm: BaoVietBank, BVBank, NCB, PGBank, PvcomBank, Saigonbank, TPBank, VCBNeo, VIB, VPBank.

Trong khi đó, tại nhóm Big 4, Vietcombank dẫn đầu với mức 4%/năm. Tiếp theo là Agribank với 3,2%/năm, BIDV và VietinBank cùng áp dụng mức 3%/năm. Đa số các ngân hàng còn lại duy trì dải lãi suất từ 4% đến 4,6%/năm cho hình thức gửi tiền trực tuyến.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 1 tháng (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng).

Đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tại khối ngân hàng tư nhân dao động từ 4% đến 4,75%/năm. Nhóm Big 4 ghi nhận mức tăng từ 0,4 đến 0,5 điểm % so với kỳ hạn 1 tháng. Cụ thể, Vietcombank niêm yết 4,5%/năm, Agribank là 3,7%/năm, trong khi BIDV và VietinBank cùng ở mức 3,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 3 tháng (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng).

Diễn biến lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng

Tại kỳ hạn 6 tháng, PGBank hiện là đơn vị trả lãi suất cao nhất thị trường với mức 7,1%/năm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Bắc Á và LPBank với cùng mức 6,8%/năm. Một số ngân hàng khác duy trì mức trên 6%/năm như MBV, Vikki Bank (6,5%), BVBank (6,3%), NCB, VCBNeo và VPBank (6,2%).

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 6 tháng (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng).

Đáng chú ý tại kỳ hạn 9 tháng, một số ngân hàng xuất hiện tình trạng lãi suất thấp hơn kỳ hạn 6 tháng (đường cong lãi suất đảo ngược). Cụ thể, Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm, KienlongBank 5,4%/năm, Nam Á 5,6%/năm và VCBNeo là 5,45%/năm. Ở nhóm Big 4, Agribank vươn lên dẫn đầu với 5,7%/năm cho cả hai kỳ hạn 6 và 9 tháng; Vietcombank trả 5,5%/năm, trong khi BIDV và VietinBank duy trì 4,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 9 tháng (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng).

PGBank và MBV dẫn đầu kỳ hạn 12 tháng

Mức lãi suất huy động trực tuyến cao nhất ghi nhận được là 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, hiện đang được áp dụng tại PGBank và MBV. LPBank đứng thứ hai với mức 7%/năm. Nhìn chung, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng tư nhân thường cao hơn kỳ hạn 6 tháng từ 0,3 đến 0,7 điểm %.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 12 tháng (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng).

Trong nhóm Big 4, Agribank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn này. Vietcombank giữ nguyên mức 5,5%/năm (bằng với kỳ hạn 6 tháng), trong khi BIDV và Vietinbank cùng niêm yết ở mức 5,2%/năm.

Các mức lãi suất nêu trên áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền theo hình thức trực tuyến và lĩnh lãi cuối kỳ. Tùy thuộc vào giá trị tiền gửi và chính sách của từng chi nhánh, mức lãi suất thực tế có thể có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình cân đối vốn cục bộ.