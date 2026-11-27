Lãi suất tiết kiệm trực tuyến nhóm ngân hàng ngoại có ưu đãi lên tới 8,8%/năm kỳ hạn 6-12 tháng Hong Leong Bank niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến tới 8,8%/năm đến 5/12, trong khi Woori Bank, Shinhan Bank giảm 0,5 điểm phần trăm ở kỳ hạn 6-60 tháng.

Theo biểu lãi suất các ngân hàng ngoại niêm yết ngày 27/11/2026, Hong Leong Bank Việt Nam đang áp dụng mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến lên đến 8,8%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng, từ 20/11 đến 5/12. Đây là mức cao nhất trong khối ngân hàng ngoại. Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng như Woori Bank, Shinhan Bank đã điều chỉnh giảm lãi suất kể từ cuối tháng 10.

Hong Leong Bank: ưu đãi 8,8%/năm cho tiền gửi trực tuyến

Ngoài chương trình ưu đãi kéo dài đến 5/12, Hong Leong Bank niêm yết lãi suất huy động trực tuyến cao hơn từ 0,15-0,5 điểm phần trăm so với biểu lãi suất cũ. Cụ thể, kỳ hạn 1-3 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 7,5%/năm và kỳ hạn 13 tháng là 7%/năm.

Standard Chartered và Public Bank điều chỉnh theo hai hướng

Standard Chartered tăng lãi suất huy động thêm 0,1 điểm phần trăm với kỳ hạn 1-3 tháng và thêm 0,5 điểm phần trăm với kỳ hạn 6-36 tháng. Với tiết kiệm có kỳ hạn và tiết kiệm linh hoạt, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,64%/năm, 3 tháng là 4%/năm, 6 tháng là 4,26%/năm, 9 tháng là 4,5%/năm và 12-36 tháng là 5%/năm. Với tiết kiệm trực tuyến, các mức tương ứng là 3,89%/năm (1 tháng), 4,25%/năm (3 tháng), 4,51%/năm (6 tháng), 4,75%/năm (9 tháng) và 5,25%/năm (12-36 tháng).

Trong khi đó, Public Bank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 6-60 tháng đối với tiền gửi tại quầy. Ngược lại, ngân hàng này tăng lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn 6-17 tháng. Lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng là 6,5%/năm, 12 tháng là 6,6%/năm, 13-18 tháng là 7%/năm, 24 tháng là 6%/năm và 36-60 tháng là 5,8%/năm. Kỳ hạn 1-5 tháng được giữ nguyên ở mức 4,75%/năm.

Woori Bank, Shinhan Bank, UOB, CIMB giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn

Woori Bank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm cá nhân các kỳ hạn từ 6 tháng đến 5 năm. Lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng còn 4%/năm, kỳ hạn 1 năm còn 5,9%/năm, kỳ hạn 2 năm còn 5,8%/năm và kỳ hạn 3-5 năm còn 6%/năm, mức cao nhất của sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng này. Woori Bank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm tích lũy cố định: 4,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng, 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đến dưới 24 tháng và 7,8%/năm cho kỳ hạn 24-60 tháng.

Shinhan Bank cũng giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 6-60 tháng. Với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ của khách hàng cá nhân, kỳ hạn 6-9 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,5%/năm và kỳ hạn 24-60 tháng là 6,3%/năm.

Tại UOB Việt Nam, lãi suất tiết kiệm tại quầy giảm nhẹ 0,1-0,2 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 6-12 tháng. Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tăng lên 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-8 tháng và 6,5%/năm cho kỳ hạn 9-12 tháng. Kỳ hạn 1-5 tháng giữ nguyên 4,73%/năm cho cả tiền gửi trực tuyến và tại quầy.

CIMB Việt Nam giảm 0,1-0,3 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 9-12 tháng. Theo biểu trực tuyến, kỳ hạn 1-3 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 6,2%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 6,5%/năm.

HSBC: mức niêm yết thấp nhất, không đổi so với biểu cũ

HSBC cập nhật biểu lãi suất ngày 26/11 nhưng mức mới không thay đổi so với biểu ban hành từ 9/7/2026. Đây là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động thấp nhất hiện nay. Kỳ hạn 1-2 tháng là 1%/năm, 3 tháng là 2,25%/năm, 6-9 tháng là 2,75%/năm, 12 tháng là 3,25%/năm và 18-36 tháng là 3,75%/năm.

Bảng lãi suất một số ngân hàng ngoại

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Hong Leong 4,75 7 7 7,5 - Public Bank 4,75 6,5 6,5 6,6 7 UOB 4,73 6,6 6,5 6,5 - CIMB 4,75 6,2 6,2 6,5 - HSBC 2,25 2,75 2,75 3,25 3,75

Đơn vị: %/năm. Số liệu theo biểu lãi suất ngân hàng niêm yết; dấu gạch ngang là kỳ hạn không có số liệu trong nguồn.