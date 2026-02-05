Lãi suất vay mua nhà năm 2026: Nhiều ngân hàng áp dụng mức trên 13%/năm Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản ghi nhận đà tăng theo lãi suất huy động, chạm mức 13,9%/năm tại một số kỳ hạn. Các nhà băng đồng thời siết chặt điều kiện giải ngân và định giá tài sản.

Lãi suất cho vay bất động sản năm 2026 đang ghi nhận xu hướng tăng tỷ lệ thuận với đà tăng của lãi suất huy động nhằm bảo toàn biên độ lợi nhuận cho hệ thống ngân hàng. Bên cạnh mức lãi suất thực tế tăng cao, người mua nhà còn đối mặt với các điều kiện giải ngân khắt khe và định giá tài sản bảo đảm thấp hơn so với giá trị thị trường thực tế.

Áp lực từ biểu lãi suất cho vay mới

Ghi nhận tại nhóm ngân hàng quốc doanh và các nhà băng lớn, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà đã không còn duy trì ở mức thấp. Cụ thể, tại Vietcombank chi nhánh TP.HCM, lãi suất vay cố định 24 tháng đã tăng lên mức 13,9%/năm. Các kỳ hạn ngắn hơn như 6 tháng và 12 tháng lần lượt được áp dụng mức 9,6%/năm và 9,9%/năm.

Tương tự, BIDV áp dụng lãi suất cho vay nhu cầu nhà ở tối thiểu 9,7%/năm trong 6 tháng đầu và tăng lên 13,5%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Tại Vietinbank, mức lãi suất cố định 36 tháng đầu tiên là 10%/năm, sau đó áp dụng lãi suất thả nổi với biên độ cộng thêm 3,5%/năm.

Lãi suất vay mua nhà sẽ không "dễ thở". Ảnh: Thạch Thảo.

Nhóm ngân hàng tư nhân và ngân hàng ngoại cũng có sự điều chỉnh tương ứng. ACB áp dụng ưu đãi 8,3%/năm trong 12 tháng đầu, trong khi Shinhan Bank duy trì mức 7,95% đến 8,1%/năm tùy kỳ hạn cố định từ 12 đến 36 tháng. Đáng lưu ý, các khoản vay này thường đi kèm phí trả nợ trước hạn dao động từ 0,5% đến 2% trong những năm đầu.

Rào cản từ định giá tài sản và điều kiện kèm theo

Ngoài áp lực về lãi suất, người đi vay còn gặp khó khăn do chính sách thẩm định tài sản trở nên thận trọng hơn. Theo phản ánh từ các nhân viên tín dụng, ngân hàng hiện có xu hướng định giá tài sản bảo đảm thấp hơn giá thực tế từ 10-20%. Một bất động sản trị giá 10 tỷ VND có thể chỉ được định giá 8 tỷ VND, dẫn đến số tiền vay tối đa (70% giá trị định giá) chỉ đạt 5,6 tỷ VND.

Hơn nữa, để tiếp cận được các gói lãi suất ưu đãi, khách hàng thường phải đáp ứng các điều kiện đi kèm như mua bảo hiểm nhân thọ hoặc chấp nhận các loại phí cam kết hoàn trả lãi suất nếu tất toán khoản vay trước hạn.

Tín dụng năm 2026 sẽ hướng đến lĩnh vực sản xuất. Ảnh: Hoàng Hà.

Định hướng siết chặt tín dụng bất động sản

Theo ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB, năm 2026 sẽ là giai đoạn tín dụng bất động sản toàn ngành được kiểm soát chặt chẽ. Ngân hàng ưu tiên tập trung nguồn lực cho các dự án nhà ở thực, có mức giá phù hợp với thu nhập của người dân thay vì các loại hình đầu cơ lướt sóng.

Tại MB, dư nợ cho vay nhà đất hiện chiếm khoảng 40% tổng dư nợ bán lẻ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Giám đốc tài chính MB, cho biết lãi suất vay mua nhà phổ biến của ngân hàng dao động từ 9% đến 11%/năm. Trong chiến lược năm 2026, các nhà băng dự kiến sẽ ưu tiên dòng vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh và mảng bán lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu.

Mặc dù mặt bằng lãi suất có sự biến động, lãnh đạo các ngân hàng khẳng định sẽ nỗ lực duy trì mức lãi suất cho vay hợp lý theo từng ngành nghề để hỗ trợ mục tiêu gia tăng cầu tiêu dùng và đầu tư của Chính phủ, đồng thời không có chủ trương gia tăng lãi suất ồ ạt trong thời gian tới.