Lãi suất vay mua nhà tại Mỹ tăng lên 6,46% do ảnh hưởng từ căng thẳng tại Trung Đông

Lãi suất vay mua nhà trả góp tại Mỹ đã tăng tuần thứ 5 liên tiếp, xác lập mức cao nhất trong vòng 7 tháng qua. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính chịu áp lực từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, khiến chi phí sở hữu nhà ở tăng đáng kể so với giai đoạn đầu năm.

Lãi suất chạm mức cao nhất 7 tháng

Theo dữ liệu từ công ty tài chính Freddie Mac, lãi suất cố định trung bình cho khoản vay kỳ hạn 30 năm đã tăng lên mức 6,46% trong tuần này. Con số này tăng nhẹ so với mức 6,38% của tuần trước và cao hơn đáng kể so với mức 5,98% ghi nhận vào cuối tháng 02/2025 – thời điểm trước khi căng thẳng địa chính trị leo thang.

Bà Kara Ng, nhà kinh tế cao cấp tại Zillow Home Loans, nhận định cú sốc lãi suất xuất phát từ sự biến động của thị trường trái phiếu. Tình trạng này có thể làm chậm đáng kể các giao dịch bất động sản trong mùa xuân – giai đoạn cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm tại Mỹ.

Chỉ số Cuối tháng 02/2025 Tuần hiện tại Lãi suất vay 30 năm 5,98% 6,46% Lợi suất trái phiếu 10 năm Dưới 4% 4,35% Giá dầu WTI (USD/thùng) - > 111

Áp lực tài chính đối với người mua nhà

Việc lãi suất leo thang đang buộc nhiều người tiêu dùng phải cân nhắc lại kế hoạch tài chính. Dữ liệu từ Hiệp hội Ngân hàng cho vay thế chấp nhà (MBA) cho thấy số hồ sơ xin vay mua nhà đã giảm 3% trong tuần qua, trong khi hồ sơ xin đảo nợ sụt giảm mạnh tới 17%.

Để minh họa, với một bất động sản trị giá 450.000 USD và khoản trả trước 20%, người mua chốt lãi suất vào tháng 2 sẽ tiết kiệm được khoảng 1.346 USD mỗi năm so với thời điểm hiện tại. Tính trên toàn bộ kỳ hạn vay 30 năm, tổng số tiền tiết kiệm có thể lên tới 40.000 USD.

Tác động dây chuyền từ thị trường năng lượng

Lãi suất vay mua nhà tại Mỹ thường biến động cùng chiều với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm. Lợi suất này đã tăng mạnh lên gần 4,35% do lo ngại về lạm phát khi giá năng lượng tăng vọt. Cụ thể, giá dầu WTI tại New York đã chốt tuần ở mức hơn 111 USD/thùng, mức cao nhất trong gần 4 năm.

Bên cạnh đó, giá xăng bán lẻ bình quân toàn quốc tại Mỹ cũng đã vượt ngưỡng 4 USD/gallon lần đầu tiên kể từ năm 2022. Những yếu tố này khiến các nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn để kiềm chế lạm phát.

Phản ứng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng cơ quan này có thể giữ lãi suất ổn định để đánh giá các tác động kinh tế từ cú sốc năng lượng toàn cầu. Ông cảnh báo nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nguy cơ đình lạm – tình trạng tăng trưởng trì trệ đi kèm lạm phát cao.

"Sẽ đến lúc chúng tôi phải đối mặt với câu hỏi về những gì cần làm. Hiện tại thì chưa, vì chúng tôi chưa biết tác động kinh tế sẽ như thế nào”, ông Powell phát biểu tại Đại học Harvard. Hiện thị trường lãi suất tương lai đang phản ánh dự báo Fed sẽ không hạ lãi suất trong suốt năm 2026 do những diễn biến phức tạp của cuộc xung đột.