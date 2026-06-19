Lãi suất VPBank giảm 0,3%, đưa kỳ hạn dài về mức 6%/năm ngày 19/6/2026 Ngân hàng VPBank vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12-24 tháng thêm 0,2-0,3 điểm phần trăm. Trong khi đó, chứng chỉ tiền gửi vẫn duy trì mức lãi suất cao tới 8,7%/năm.

Thị trường lãi suất huy động ngày 19/6/2026 ghi nhận diễn biến mới từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) khi nhà băng này thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất tại các kỳ hạn dài. Đây là động thái đáng chú ý trong bối cảnh mặt bằng lãi suất trực tuyến tại nhiều ngân hàng đang có sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và khối ngân hàng tư nhân.

VPBank điều chỉnh giảm lãi suất kỳ hạn 12-24 tháng

Cụ thể, VPBank vừa niêm yết biểu lãi suất mới dành cho tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ. Trong đợt điều chỉnh này, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng đã giảm từ 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm, hiện đồng loạt niêm yết ở mức 6%/năm. Đây là mức giảm khá mạnh đối với phân khúc tiền gửi trung và dài hạn của nhà băng này.

Nhiều ngân hàng lớn thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong ngày 19/6/2026.

Bên cạnh sự thay đổi ở kỳ hạn dài, lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn ngắn hơn vẫn được VPBank giữ nguyên. Cụ thể, kỳ hạn 1-2 tháng duy trì ở mức 4,45%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 4,65%/năm và kỳ hạn từ 6-11 tháng là 6%/năm. Đối với kỳ hạn dài nhất 36 tháng, mức lãi suất hiện áp dụng là 5,6%/năm.

Sức hút từ chứng chỉ tiền gửi và sản phẩm đặc thù

Mặc dù lãi suất huy động thông thường có xu hướng giảm, VPBank vẫn duy trì các mức lãi suất cạnh tranh cho các sản phẩm chuyên biệt. Với sản phẩm tiền gửi "Phát Lộc Thịnh Vượng", lãi suất được niêm yết cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với biểu lãi suất thông thường tại các kỳ hạn từ 1-24 tháng, đạt mức cao nhất là 6,1%/năm.

Đáng chú ý, kênh chứng chỉ tiền gửi vẫn ghi nhận mức lãi suất vượt trội. Đối với chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 10 triệu đồng, lãi suất cao nhất là 7,5%/năm. Đặc biệt, với mệnh giá từ 100 triệu đồng trở lên, lãi suất huy động có thể lên tới 8,7%/năm cho các kỳ hạn từ 184 đến 299 ngày.

Toàn cảnh mặt bằng lãi suất hệ thống ngân hàng

Nhìn chung trên toàn thị trường, nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) vẫn duy trì mức lãi suất huy động ổn định, dao động từ 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng đến 6,8%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng. Trong khi đó, ở khối ngân hàng tư nhân, mức lãi suất có sự chênh lệch đáng kể.

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại một số ngân hàng tiêu biểu ngày 19/6/2026:

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,3 - MB 4,5 4,7 5,8 6,35 6,35 Techcombank 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 VPBank 4,45 4,65 6 6 6 Sacombank 4,5 4,5 6,4 6,6 6,6 VIB 4,35 4,45 5,7 7 5,9

Dữ liệu cho thấy, dù một số đơn vị như VPBank điều chỉnh giảm, nhưng mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại nhiều ngân hàng vẫn duy trì quanh ngưỡng 6-7%/năm, tạo ra nhiều lựa chọn cho người gửi tiền trong giai đoạn này.