Lạm phát Eurozone chạm mức cao nhất gần 3 năm, ECB chuẩn bị phương án tăng lãi suất Chỉ số giá tiêu dùng tại khu vực đồng Euro tăng lên 3,2% trong tháng 5, củng cố dự báo về đợt thắt chặt chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng lên mức cao nhất trong vòng gần 3 năm qua. Diễn biến này củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên sau thời gian dài nhằm ứng phó với áp lực giá cả gia tăng do xung đột quân sự tại Trung Đông.

Áp lực giá năng lượng đẩy lạm phát vượt mục tiêu

Theo số liệu thống kê công bố ngày 2/6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Eurozone trong tháng 5 đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Con số này hoàn toàn phù hợp với các dự báo trước đó của giới chuyên gia và cao hơn mức 3% được ghi nhận vào tháng 4. Đây cũng là mức lạm phát hàng năm cao nhất tại khu vực này kể từ tháng 9/2023.

Đáng chú ý, đây là tháng thứ ba liên tiếp tốc độ tăng giá tiêu dùng trong khối 21 quốc gia vượt mục tiêu trung hạn 2% mà ECB đề ra. Nguyên nhân chủ chốt được xác định là do giá dầu duy trì ở mức cao. Cụ thể, giá năng lượng tại Eurozone đã tăng 10,9% trong tháng 5, nhỉnh hơn mức tăng 10,8% của tháng trước đó.

Tốc độ lạm phát ở eurozone qua các năm - Nguồn: LSEG/FT.

Lạm phát lõi và dịch vụ gia tăng gây lo ngại

Bên cạnh lạm phát tổng thể, các thước đo chuyên sâu cũng cho thấy sự chuyển biến đáng lo ngại. Tốc độ lạm phát lõi – chỉ số loại trừ giá thực phẩm và năng lượng có biến động lớn – đã tăng 0,3 điểm phần trăm so với tháng 4, đạt mức 2,5%. Con số này vượt mức dự báo 2,4% của các nhà phân tích và là mức cao nhất trong hơn một năm qua.

Hơn nữa, chỉ số lạm phát dịch vụ, một thước đo quan trọng phản ánh áp lực giá nội tại, đã tăng từ 3% trong tháng 4 lên 3,5%. Ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng ING, nhận định rằng sự gia tăng của lạm phát lõi là dấu hiệu đáng lo ngại hơn so với lạm phát toàn phần, buộc ECB phải duy trì quan điểm cứng rắn.

Thị trường định giá 95% khả năng tăng lãi suất

Trong những tuần gần đây, các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của châu Âu, bao gồm nhà kinh tế trưởng Philip Lane và thành viên Hội đồng Thống đốc Isabel Schnabel, đã chuẩn bị tâm thế cho thị trường về một đợt điều chỉnh lãi suất. Các chuyên gia cảnh báo rằng giá dầu cao đang có nguy cơ khiến lạm phát lan rộng hơn vào các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Ngay sau khi dữ liệu mới nhất được công bố, các nhà giao dịch đã nâng tỷ lệ đặt cược vào khả năng ECB tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 95%. Nếu kịch bản này xảy ra, lãi suất sẽ chạm mức 2,25% trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 10-11/6 tới.

Ông Claus Vistesen, nhà kinh tế tại Pantheon Macroeconomics, khẳng định dữ liệu lạm phát vừa công bố là cơ sở đủ mạnh để đảm bảo cho quyết định tăng lãi suất của ECB vào tuần tới. Cùng quan điểm, ông Pooja Kumra từ TD Securities cho biết thị trường hiện đã gần như chắc chắn về động thái thắt chặt tiền tệ của cơ quan quyền lực nhất tài chính châu Âu này.