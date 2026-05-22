Lạm phát lõi của Nhật Bản xuống 1,4%, mức thấp nhất trong 4 năm Chỉ số CPI lõi của Nhật Bản trong tháng 4 đã giảm tốc đáng kể xuống còn 1,4% do các chính sách trợ cấp của Chính phủ. Dù vậy, giới phân tích dự báo BOJ vẫn có thể nâng lãi suất lên 1% vào tháng 6.

Lạm phát lõi tại Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm vào tháng 4 vừa qua, đạt mức 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Sự giảm tốc này chủ yếu do tác động từ các khoản trợ cấp nhiên liệu và giáo dục của Chính phủ, dù nền kinh tế đang đối mặt với cú sốc năng lượng từ những căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh.

Dữ liệu chi tiết về chỉ số giá tiêu dùng

Báo cáo từ Văn phòng Nội các Nhật Bản cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi - thước đo không tính đến giá thực phẩm tươi sống - đã tăng 1,4% trong tháng 4, thấp hơn mức 1,8% của tháng 3 và dưới dự báo trung bình của thị trường là 1,7%. Đây là mức tăng thấp nhất của lạm phát lõi tại quốc gia này kể từ tháng 03/2022.

Sự sụt giảm lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ được thúc đẩy bởi mức giảm 10,6% ở nhóm giáo dục, bù đắp cho sự gia tăng về giá của các mặt hàng thực phẩm khác. CPI “lõi của lõi” - thước đo loại trừ cả thực phẩm và năng lượng - đã tăng 1,9% trong tháng 4, giảm so với mức 2,4% của tháng trước đó. Nhờ các gói hỗ trợ, giá năng lượng trong tháng 4 chỉ còn giảm 3,9% so với cùng kỳ.

Áp lực thắt chặt tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương

Bất chấp đà giảm của lạm phát tiêu dùng, nhiều chuyên gia nhận định Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vẫn có thể thắt chặt chính sách tiền tệ. Ông Abhijit Surya, nhà kinh tế cấp cao tại Capital Economics, phát biểu với Reuters: “Mặc dù đã giảm bớt trong tháng 4, áp lực lạm phát sẽ sớm tăng trở lại. Do đó, chúng tôi vẫn cho rằng BOJ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách”.

Hiện tại, thị trường dự báo BOJ có khả năng nâng lãi suất từ mức 0,75% lên 1% trong cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 15-16/06. Các nhà hoạch định chính sách đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan: giữ nguyên lãi suất để tránh gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế, hay tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát và hỗ trợ tỷ giá đồng yên đang mất giá mạnh do phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

Triển vọng kinh tế và rủi ro lạm phát bán buôn

Một chỉ báo sớm quan trọng là lạm phát bán buôn đã tăng tốc lên mức 4,9% trong tháng 4, mức cao nhất trong 3 năm qua. Điều này củng cố động lực để BOJ sớm có đợt tăng lãi suất tiếp theo. Bà Junko Koeda, thành viên hội đồng chính sách BOJ, nhấn mạnh việc điều chỉnh lãi suất là hợp lý để đối phó với rủi ro lạm phát vượt ngưỡng mục tiêu 2%.

Nhìn chung, nền kinh tế Nhật Bản vẫn cho thấy khả năng trụ vững với mức tăng trưởng hàng năm đạt 2,1% trong quý 1/2026, chủ yếu nhờ xuất khẩu mạnh mẽ. Giới quan sát hiện đang chờ đợi bài phát biểu của Thống đốc Kazuo Ueda vào ngày 03/06 để tìm kiếm thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất trong tương lai.