Lạm phát Nhật Bản giảm còn 1,5% trong tháng 1, mức thấp nhất kể từ năm 2022 Chỉ số CPI toàn phần của Nhật Bản bất ngờ hạ nhiệt xuống 1,5%, chấm dứt chuỗi 45 tháng duy trì trên mục tiêu 2%, khiến lộ trình tăng lãi suất của BOJ trở nên khó đoán.

Tốc độ lạm phát toàn phần tại Nhật Bản đã giảm xuống mức 1,5% trong tháng 1 vừa qua, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022. Theo số liệu thống kê được công bố sáng 20/2, diễn biến này chính thức chấm dứt chuỗi 45 tháng liên tiếp lạm phát duy trì cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Áp lực giá cả hạ nhiệt trên diện rộng

Báo cáo cho thấy lạm phát lõi – thước đo quan trọng không bao gồm nhóm thực phẩm tươi sống – đã giảm còn 2% trong tháng 1, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế trong khảo sát của Reuters và giảm đáng kể so với mức 2,4% ghi nhận vào tháng 12/2025. Bên cạnh đó, chỉ số lạm phát “lõi của lõi” (loại trừ cả thực phẩm tươi sống và năng lượng) cũng giảm từ 2,9% xuống còn 2,6%.

Sự sụt giảm lạm phát trong tháng đầu năm chủ yếu đến từ việc giảm giá ở các nhóm mặt hàng như thực phẩm tươi sống, hoa tươi và xăng dầu. Giới phân tích nhận định rằng khi áp lực lạm phát do chi phí đẩy giảm bớt, BOJ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xác định thời điểm cho đợt điều chỉnh lãi suất tiếp theo.

Thách thức đối với chính sách tiền tệ của BOJ

Dù lạm phát hạ nhiệt, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát vẫn dự báo BOJ có thể tăng lãi suất chính sách lên mức 1% trước cuối tháng 6 năm nay, tăng từ mức 0,75% hiện tại. Trước đó, vào tháng 1, BOJ từng nâng dự báo lạm phát lõi cho năm tài khóa 2026 lên mức 1,9%, cho thấy niềm tin vào việc duy trì ổn định giá cả trong dài hạn.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý tốc độ tăng giá tiêu dùng hàng năm có thể giảm xuống dưới mức 2% trong nửa đầu năm 2026. Nguyên nhân do giá thực phẩm đi vào ổn định và các biện pháp hỗ trợ chi phí sinh hoạt từ Chính phủ bắt đầu phát huy tác dụng.

Tác động từ bối cảnh chính trị và tăng trưởng kinh tế

Chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 8/2 đã củng cố vị thế của Thủ tướng Sanae Takaichi. Với 316 ghế tại Hạ viện, bà Takaichi có thêm cơ sở để thúc đẩy chính sách tài khóa nới lỏng, bao gồm cam kết tạm dừng thuế thực phẩm 8% trong 2 năm. Xu hướng lạm phát đi xuống cũng cung cấp thêm lập luận để Chính phủ kêu gọi BOJ chậm lại tiến trình tăng lãi suất.

Trên thị trường ngoại hối, đồng yên Nhật đã có phản ứng suy yếu nhẹ so với đồng USD vào sáng 20/2, giao dịch ở mức trên 155 yên đổi 1 USD. Ở góc độ tăng trưởng, số liệu công bố đầu tuần cho thấy kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 0,1% trong quý 4/2025, giúp quốc gia này tránh được một cuộc suy thoái kỹ thuật.