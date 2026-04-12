Lamine Yamal rực sáng trong trận derby: Barcelona tiến sát ngôi vương La Liga Màn trình diễn siêu hạng với 1 bàn thắng và cú đúp kiến tạo của Lamine Yamal giúp Barcelona đánh bại Espanyol 4-1, nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 9 điểm.

Trận derby xứ Catalonia tại Camp Nou đã trở thành sân khấu riêng của Lamine Yamal. Trong đêm kỷ niệm cột mốc 100 trận đấu tại La Liga ở độ tuổi kỷ lục, chân sút mang áo số 10 không chỉ sắm vai người truyền cảm hứng mà còn trực tiếp định đoạt số phận trận đấu, giúp đoàn quân của Hansi Flick củng cố vị thế độc tôn trong cuộc đua vô địch.

Màn trình diễn điểm 10 của "linh hồn" Blaugrana

Ngay từ những phút đầu, Yamal đã chứng minh tại sao anh là hạt nhân không thể thay thế trong sơ đồ tấn công của Barcelona. Sự nhạy bén trong việc khai thác không gian của anh đã giúp Ferran Torres giải tỏa cơn khát bàn thắng bằng một pha dứt điểm quyết đoán. Không dừng lại ở đó, Yamal tiếp tục thể hiện nhãn quan chiến thuật thượng hạng với những đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Espanyol.

Dưới bàn tay nhào nặn của Hansi Flick, Yamal không còn bó hẹp ở vai trò một cầu thủ chạy cánh thuần túy. Anh thường xuyên bó vào trung lộ sắm vai "số 10" hiện đại, điều tiết nhịp độ và mở ra những hành lang trong cho Pedri hay Gavi băng lên. Thống kê 25 lần in dấu giày vào bàn thắng (G/A) từ đầu mùa là minh chứng rõ nét nhất cho sức ảnh hưởng khủng khiếp của ngôi sao trẻ này.

Bản lĩnh trong những thời khắc cân não

Dù Espanyol đã nỗ lực vùng lên với bàn rút ngắn tỷ số của Lozano, nhưng Barcelona vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Khi áp lực trên các khán đài Camp Nou bắt đầu gia tăng, chính Yamal một lần nữa lên tiếng. Pha lập công nâng tỷ số lên 3-1 của anh không chỉ dập tắt hy vọng lội ngược dòng của đối thủ mà còn là kết quả của chiến thuật pressing tầm cao hiệu quả mà Flick đang xây dựng.

Cuối trận, Marcus Rashford ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1, khép lại một đêm diễn hoàn hảo của đội chủ sân Camp Nou. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm mà còn là lời khẳng định về sức mạnh tuyệt đối của Barcelona trước các đối thủ cùng khu vực.

Cánh cửa vô địch rộng mở

Với khoảng cách 9 điểm so với Real Madrid khi giải đấu chỉ còn 7 vòng, Barcelona đang nắm lợi thế cực lớn trong tay. Phong độ thăng hoa của Yamal chính là liều thuốc tinh thần quan trọng trước khi toàn đội bước vào trận đại chiến với Atletico Madrid tại đấu trường Champions League. Có thể thấy, Barcelona đang ở độ chín về cả phong thái lẫn tư duy, sẵn sàng cho một kỷ nguyên thống trị mới tại Tây Ban Nha.