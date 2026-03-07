Lamine Yamal: Tây Ban Nha sẵn sàng 100%, không e ngại đối đầu Ronaldo Sau chiến thắng thuyết phục trước Áo, ngôi sao trẻ Lamine Yamal khẳng định sự tự tin tuyệt đối của Tây Ban Nha trước vòng 1/8 World Cup 2026, bất kể đối thủ là Bồ Đào Nha.

Đội tuyển Tây Ban Nha vừa chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Áo. Giữa bầu không khí hân hoan tại Dallas, Lamine Yamal - biểu tượng cho sức trẻ của "La Roja" - đã gửi đi một thông điệp đanh thép về tham vọng và sự tự tin của toàn đội trước những thử thách cực đại phía trước.

Sự tự tin của ngôi sao 18 tuổi

Dù không trực tiếp ghi bàn trong trận đấu vừa qua, tầm ảnh hưởng của Lamine Yamal lên lối chơi của Tây Ban Nha là không thể phủ nhận. Ngôi sao trẻ thể hiện sự trưởng thành vượt bậc không chỉ ở kỹ năng xử lý bóng mà còn ở tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Chia sẻ sau trận đấu, Yamal nhấn mạnh rằng mục tiêu quan trọng nhất là chiến thắng tập thể thay vì những con số cá nhân.

Lamine Yamal không quan tâm việc đối đầu Cristiano Ronaldo. Ảnh: Getty Images

"Tôi ra về với cảm giác được là chính mình và thấy rất hạnh phúc cho tập thể. Miễn là chúng tôi giành chiến thắng, đó mới là điều quan trọng nhất", Yamal chia sẻ. Sự điềm tĩnh này là chìa khóa giúp Tây Ban Nha vận hành trơn tru sơ đồ chiến thuật pressing tầm cao, bóp nghẹt mọi nỗ lực phản kháng của đối thủ.

"Tôi không quan tâm đối thủ là Ronaldo"

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào nhánh đấu tiềm năng, nơi Tây Ban Nha có thể chạm trán Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo hoặc Croatia ở vòng loại trực tiếp. Trước viễn cảnh đối đầu với một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Yamal tỏ ra vô cùng bình thản.

Ngôi sao 18 tuổi khẳng định: "Tôi không quan tâm đối thủ sẽ là Croatia hay Bồ Đào Nha. Được đối đầu với anh ấy (Ronaldo) sẽ là một vinh dự, nhưng điều đó không thực sự quan trọng". Tuyên bố này cho thấy tâm lý thép của thế hệ cầu thủ mới tại Tây Ban Nha - những người tôn trọng lịch sử nhưng không hề bị khuất phục bởi cái bóng của các siêu sao.

Sẵn sàng cho những trận "chung kết"

Bước vào giai đoạn knock-out, tính chất của mỗi trận đấu sẽ thay đổi hoàn toàn. Lamine Yamal hiểu rõ áp lực này: "Nếu thua, bạn sẽ phải về nhà. Bây giờ là lúc để nghỉ ngơi và tập trung hoàn toàn cho trận đấu kế tiếp. Tôi đã sẵn sàng 100%".

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và tinh thần là yếu tố then chốt giúp đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente duy trì cường độ chơi bóng cao. "Chúng tôi phải tiếp tục phát triển hơn nữa, nhưng chúng tôi không sợ hãi bất kỳ ai", Yamal nhấn mạnh về tinh thần đoàn kết của "La Roja".

Đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha sẽ được xác định sau cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Với phong độ hiện tại và sự tự tin cao độ từ các trụ cột như Yamal, Tây Ban Nha đang gửi đi lời cảnh báo nặng ký tới mọi ứng cử viên vô địch tại World Cup năm nay.