Lamine Yamal thống trị La Liga: Vương triều rê bóng vượt mặt Vinicius và Mbappe Với hiệu suất 4,72 lần rê bóng thành công mỗi trận, Lamine Yamal không chỉ dẫn đầu La Liga mà còn bỏ xa bộ đôi Vinicius và Mbappe của Real Madrid trong mùa giải 2025-26.

Lamine Yamal là ngôi sao tấn công hàng đầu của Barcelona đang thiết lập một kỷ nguyên thống trị mới tại La Liga thông qua kỹ năng rê dắt thượng thừa. Ở tuổi chưa đầy 20, tài năng trẻ từ lò đào tạo Rocafonda không chỉ duy trì vị thế số một mà còn cho thấy sự tiến hóa kinh ngạc về hiệu suất thi đấu, khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng xứ Catalan.

Sự thăng hoa của những con số thống kê

Tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha hiện nay, Lamine Yamal dường như không có đối thủ ở khả năng đi bóng qua người. Những con số thống kê đã minh chứng cho sự thăng tiến vượt bậc của anh. Ở mùa giải 2024-25, Yamal khép lại chiến dịch với 161 lần rê bóng thành công sau 35 trận, đạt tỷ lệ trung bình 4,60 lần mỗi trận. Tuy nhiên, bước sang mùa giải 2025-26, con số này đã tăng lên mức 4,72.

Yamal sở hữu khả năng rê bóng thượng thặng.

Đây là một sự cải thiện đáng kinh ngạc, đặc biệt khi các đối thủ luôn tìm cách phong tỏa anh bằng phương án kèm người đôi. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Yamal đã thực hiện tổng cộng 118 pha rê bóng thành công sau 25 trận đấu, bất chấp việc từng phải nghỉ thi đấu trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10 do chứng đau vùng xương mu (pubalgia).

Vượt xa những siêu sao của Real Madrid

Sự áp đảo của Yamal càng được thể hiện rõ nét khi đặt cạnh các ngôi sao lớn nhất của Real Madrid. Trong chiến dịch hiện tại, ngôi sao của Barca tiếp tục ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng rê bóng, bỏ xa Vinicius Junior (70 lần) và Kylian Mbappe (63 lần). Thậm chí, hiện tượng Víctor của Osasuna cũng chỉ dừng lại ở con số 63 lần.

Đáng chú ý, biểu đồ phong độ của Yamal đang có xu hướng đi lên mạnh mẽ khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Đến kỳ nghỉ tháng 12, anh tích lũy được 69 lần rê bóng thành công. Tuy nhiên, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, anh đã thực hiện thêm 49 lần qua người thành công, cho thấy khả năng bùng nổ đáng sợ sau khi lấy lại thể trạng lý tưởng.

Một khi có được thể trạng ổn định, Yamal luôn tạo ra những pha rê dắt chất lượng.

Hơn cả một chuyên gia rê dắt

Lamine Yamal của mùa giải 2025-26 đã mở rộng đáng kể kho vũ khí cá nhân. Bên cạnh kỹ năng một đấu một mang thương hiệu riêng, anh đang đóng góp tích cực hơn vào lối chơi chung thông qua các đường kiến tạo và trực tiếp ghi bàn với tần suất dày đặc hơn. Sự trưởng thành này chính là chìa khóa giúp Barcelona duy trì vị thế vững chắc tại La Liga.

Với trần tiềm năng dường như không có giới hạn, ngôi sao người Tây Ban Nha đang chứng minh bản thân không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại rực rỡ nhất của đội chủ sân Camp Nou. Nếu tiếp tục duy trì đà hưng phấn này, việc Yamal tự phá vỡ kỷ lục rê bóng của chính mình vào cuối mùa giải là kịch bản hoàn toàn khả thi.