Lamine Yamal thúc giục Barcelona chiêu mộ Pedro Porro nhằm nâng cấp hành lang phải Lamine Yamal đề xuất Giám đốc thể thao Deco chiêu mộ Pedro Porro từ Tottenham. Sự ăn ý tại World Cup 2026 hứa hẹn giúp nâng cấp hành lang phải của Barcelona.

Thần đồng Lamine Yamal đã trực tiếp đề xuất với Giám đốc thể thao Deco về việc đưa hậu vệ cánh Pedro Porro vào danh sách ưu tiên chiêu mộ của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Chân sút trẻ tin rằng sự xuất hiện của tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ giúp tối ưu hóa khả năng tấn công bên hành lang phải của đội chủ sân Camp Nou.

Sự ăn ý giữa Yamal và Porro đã được kiểm chứng rõ nét trong màu áo tuyển quốc gia Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao sinh năm 1999 không chỉ khẳng định đẳng cấp ở đấu trường quốc tế mà còn cho thấy khả năng kết hợp nhuần nhuyễn với Yamal. Porro nổi bật nhờ khả năng di chuyển thông minh, hỗ trợ bọc lót chắc chắn và liên tục di chuyển tạo khoảng trống cho đồng đội xử lý bóng.

Pedro Porro gây ấn tượng ở World Cup.

Mảnh ghép còn thiếu trong hệ thống của Hansi Flick

Về phía ban huấn luyện, HLV Hansi Flick đánh giá rất cao những phẩm chất kỹ thuật mà hậu vệ thuộc biên chế Tottenham Hotspur có thể mang lại cho lối chơi của Barcelona. Dù Jules Kounde đảm bảo sự an toàn về mặt phòng ngự và Eric Garcia có khả năng phối hợp tốt, đội bóng xứ Catalonia vẫn thiếu một hậu vệ biên sở hữu tốc độ bùng nổ cùng khả năng tạt bóng sắc bén.

Sự xuất hiện của tuyển thủ Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ giải phóng không gian chơi bóng cho các chân sút trên hàng công Barca. Nếu thương vụ hoàn tất, Porro sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh vị trí chính thức sòng phẳng với Jules Kounde trong mùa giải 2026/27.

Thách thức trên bàn đàm phán với Tottenham

Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trên bàn đàm phán. Tottenham Hotspur hiện không chịu áp lực về mặt tài chính và dự kiến sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng rất cao cho trụ cột của mình.

Mặc dù vậy, với đẳng cấp đã được kiểm chứng tại Premier League cũng như World Cup 2026, Pedro Porro được xem là phương án nâng cấp chất lượng, hứa hẹn không mất thời gian hòa nhập nếu trở lại thi đấu tại La Liga.