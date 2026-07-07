Lamine Yamal và màn ăn mừng cuồng nhiệt khi Tây Ban Nha vào tứ kết World Cup 2026 Sau bàn thắng quý như vàng của Mikel Merino vào lưới Bồ Đào Nha, Lamine Yamal đã tạo nên những hình ảnh đầy cảm xúc, khẳng định vị thế ngôi sao mới của La Roja.

Trận đại chiến "Derby Iberia" giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại vòng loại trực tiếp World Cup 2026 đã khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn. Giữa sức nóng nghẹt thở của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ, khoảnh khắc Mikel Merino băng xuống dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Diogo Costa đã trở thành nút thắt định đoạt trận đấu, đưa Tây Ban Nha chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Khoảnh khắc vỡ òa của biểu tượng trẻ Lamine Yamal

Ngay khi tiếng còi của trọng tài vang lên sau bàn thắng, mọi ống kính truyền hình không chỉ tập trung vào người ghi bàn Merino mà còn hướng về Lamine Yamal. Ngôi sao 18 tuổi thuộc biên chế Barcelona đã tạo nên một trong những màn ăn mừng giàu cảm xúc nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Yamal ăn mừng cuồng nhiệt khi Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp. Ảnh: Getty Images.

Chứng kiến bóng lăn vào lưới, Yamal thực hiện một cú bứt tốc mạnh mẽ để chung vui cùng các đồng đội. Trong khi toàn đội La Roja tạo thành một khối thống nhất dưới góc sân, tài năng trẻ này vẫn không thể kìm nén được sự phấn khích. Anh liên tục vung nắm đấm vào không trung và hét lớn trong niềm hạnh phúc tột độ. Đó không chỉ là niềm vui chiến thắng, mà còn là sự giải tỏa áp lực sau một cuộc đối đầu căng thẳng với đối thủ truyền kiếp tại châu Âu.

Tầm ảnh hưởng của Yamal trong sơ đồ chiến thuật của La Roja

Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử trong trận đấu này, giá trị mà Lamine Yamal mang lại cho lối chơi của Tây Ban Nha là không thể phủ nhận. Những bước chạy lắt léo và khả năng xuyên phá ở hành lang cánh của anh luôn đặt hàng phòng ngự Bồ Đào Nha vào tình trạng báo động đỏ.

Sự hiện diện của Yamal không chỉ thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh như Merino hay Nico Williams, mà còn truyền lửa tinh thần cho toàn đội. Ở tuổi 18, Yamal đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, trở thành nhân tố không thể thay thế trong hành trình chinh phục cúp vàng của đội bóng xứ sở bò tót.

Thông số đáng chú ý Chi tiết Kết quả Tây Ban Nha 1-0 Bồ Đào Nha Người ghi bàn Mikel Merino Độ tuổi của Yamal 18 tuổi Vòng đấu Vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Chiến thắng này khẳng định sức mạnh của một Tây Ban Nha trẻ trung, khát khao và đầy bản lĩnh. Với những nhân tố như Lamine Yamal, đoàn quân áo đỏ đang tiến bước vững chắc tại giải đấu năm nay. Người hâm mộ có thể tiếp tục theo dõi diễn biến kịch tính khi giải mã ma trận vòng knock-out World Cup 2026 để có cái nhìn toàn cảnh về hành trình sắp tới của các đội bóng.