Lamine Yamal xô đổ kỷ lục của Messi và ngày Neymar trở lại tại World Cup 2026 Lamine Yamal đi vào lịch sử World Cup khi vượt mặt Lionel Messi, trong khi tuyển Brazil đón tin vui từ Neymar và Uruguay rơi vào thế khó trước lượt trận cuối.

Lượt trận thứ hai tại các bảng G và H của World Cup 2026 đang chứng kiến những thái cực đối lập. Trong khi tài năng trẻ Lamine Yamal rực sáng để thiết lập cột mốc lịch sử mới, vượt qua cả người đàn anh Lionel Messi, thì những thế lực cũ như Uruguay lại đang tự đẩy mình vào thế chân tường.

Lamine Yamal thể hiện bản thân xuất sắc.

Lamine Yamal và cột mốc lịch sử vượt qua Lionel Messi

Pha lập công vào lưới Saudi Arabia trong chiến thắng áp đảo 4-0 của Tây Ban Nha không chỉ là một bàn thắng thông thường. Nó đánh dấu sự xuất hiện của một vì tinh tú mới trên bầu trời bóng đá thế giới. Ở tuổi 18, Lamine Yamal chính thức trở thành cầu thủ trẻ thứ bảy ghi bàn trong lịch sử World Cup.

Đáng chú ý hơn, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona đã xô đổ kỷ lục của chính Lionel Messi. Yamal ghi bàn thắng đầu tiên tại đấu trường thế giới khi trẻ hơn siêu sao người Argentina hai tuần tuổi. Khác với Messi của năm 2006 được bao quanh bởi dàn hảo thủ kinh nghiệm, Yamal hiện tại đang gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng công của "La Roja" bằng một sự tự tin đáng kinh ngạc.

Cựu danh thủ Wayne Rooney, trong vai trò bình luận viên, đã không tiếc lời ca ngợi: "Trí thông minh bóng đá của cậu ấy là bẩm sinh, một thứ không thể đào tạo được. Yamal chính là nhân tố cốt lõi giúp Tây Ban Nha tự tin chinh phục giải đấu này".

Neymar tái xuất và tín hiệu lạc quan cho Brazil

Sau thời gian dài chờ đợi, người hâm mộ xứ Samba cuối cùng đã nhận được tin vui. Ngôi sao số một Neymar đã hoàn thành trọn vẹn buổi tập chuyên sâu đầu tiên cùng các đồng đội. Việc chân sút sinh năm 1992 xỏ giày ra sân và tham gia đầy đủ các bài tập đối kháng cho thấy quá trình hồi phục chấn thương đang tiến triển thần tốc.

Dù đã trở lại, ban huấn luyện tuyển Brazil vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Do thiếu cảm giác bóng đỉnh cao từ giữa tháng 5, nhiều khả năng Neymar sẽ được cất trên băng ghế dự bị trong cuộc đối đầu với Scotland sắp tới để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi bước vào vòng knock-out.

Neymar hứa hẹn sẽ ra sân cho Brazil trong thời gian tới.

Nghị lực Iran và kỷ luật thép của Thomas Tuchel

Tại bảng G, tuyển Iran vừa tạo nên một bất ngờ lớn khi cầm hòa Bỉ với tỷ số 0-0. Đây được xem là một "chiến tích lịch sử" của thầy trò HLV Amir Ghalenoei. Đội bóng Tây Á đã phải vượt qua những rào cản ngặt nghèo về thị thực và chỉ có vỏn vẹn 16 tiếng đồng hồ để chuẩn bị sau khi di chuyển đến Mỹ. Tinh thần chiến đấu quả cảm đã giúp họ nắm quyền tự quyết trong tay trước trận gặp Ai Cập.

Trong khi đó, tại đại bản doanh của tuyển Anh, HLV Thomas Tuchel đang thiết lập một chế độ quân kỷ nghiêm ngặt. Tiền đạo Ollie Watkins tiết lộ chiến lược gia người Đức không ngần ngại quát mắng ngay trên sân tập để duy trì tiêu chuẩn cao nhất. Điển hình là trường hợp của hậu vệ Djed Spence – người đang được kỳ vọng thay thế Tino Livramento bị chấn thương – đã liên tục nhận được những chỉ dẫn khắt khe từ Tuchel để duy trì sự tập trung tối đa.

Uruguay rơi vào thế hiểm nghèo

Trái ngược với sự thăng hoa của Tây Ban Nha, Uruguay đang tự làm khó mình sau trận hòa 2-2 đầy thất vọng trước Cape Verde. Những sai lầm sơ đẳng ở hệ thống phòng ngự trong hiệp hai đã khiến đại diện Nam Mỹ đánh rơi 3 điểm quý giá, dù trước đó đã dẫn trước nhờ công của Maxi Araujo và Agustin Canobbio.

Kết quả này đẩy Uruguay vào trận chiến "sinh tử" với Tây Ban Nha ở lượt đấu cuối. Với vỏn vẹn 2 điểm sau hai lượt trận, đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa buộc phải giành một kết quả có lợi trước đội bóng của Lamine Yamal nếu không muốn phải xách vali về nước sớm.