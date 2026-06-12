Lan Anh Đào đoạt giải Ba Babolat Open Cup 2026 trong ngày ra quân kịch tính Vượt qua hàng loạt đối thủ tại TP.HCM, người đẹp Lan Anh Đào cùng Á hậu Lâm Thu Hồng đã mang đến màn trình diễn đầy nỗ lực tại giải tennis và pickleball Babolat Open Cup 2026.

Ngày 11/6, giải đấu tennis và pickleball Babolat Open Cup lần 1 năm 2026 chính thức khởi tranh tại TP.HCM, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong giới thể thao phong trào. Tâm điểm của ngày thi đấu mở màn đổ dồn về Lan Anh Đào, người đẹp có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, khi cô có màn ra mắt ấn tượng và giành được thành tích ngoài mong đợi.

Hành trình giành hạng Ba đầy kịch tính của Lan Anh Đào

Tranh tài ở nội dung đôi nam nữ Newbie — phân hạng dành cho những người mới bắt đầu — Lan Anh Đào cùng đồng đội Lee Mân đã thể hiện phong độ ổn định ngay từ vòng bảng. Cặp đôi nhanh chóng giành quyền đi tiếp với hai chiến thắng thuyết phục có tỷ số lần lượt là 6-1 và 6-2.

Tại vòng knock-out, sự ăn ý và quyết tâm đã giúp đội của Lan Anh Đào tiến thẳng vào bán kết. Tuy nhiên, trong một trận đấu cân não kéo dài đến loạt tie-break sau khi hòa 6-6, bộ đôi này đã để thua đầy đáng tiếc trước đối thủ. Dù dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết, vị trí hạng Ba chung cuộc vẫn được xem là thành công lớn đối với cô gái đã có một năm gắn bó với bộ môn pickleball.

Chia sẻ về niềm đam mê thể thao, Lan Anh Đào cho biết cô từng có kinh nghiệm chạy bộ và tập gym trước khi chuyển sang tennis. Hiện tại, cô duy trì cường độ tập luyện cực kỳ kỷ luật với 7 ngày mỗi tuần, trong đó có 2 buổi tập chuyên sâu cùng huấn luyện viên để cải thiện tâm lý thi đấu và kỹ năng đứng lưới.

Á hậu Lâm Thu Hồng và nỗ lực vượt qua rào cản lịch trình

Bên cạnh Lan Anh Đào, sự xuất hiện của Á hậu Lâm Thu Hồng cũng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Sở hữu chiều cao 1m70 và đã có 2 năm làm quen với tennis, nhưng do lịch trình công việc bận rộn, nàng hậu đã phải tạm ngưng tập luyện trong khoảng nửa năm trước khi quay lại sân đấu cách đây 4 tháng.

Dù phải dừng bước sớm tại vòng bảng, Lâm Thu Hồng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Cô xem giải đấu là cơ hội quý báu để cọ xát và học hỏi từ các tay vợt kinh nghiệm cũng như các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Nàng hậu hiện vẫn nỗ lực duy trì ít nhất 2 buổi tập tennis mỗi tuần với thời lượng 5 tiếng mỗi buổi.

Sức hút từ những tay vợt phong trào

Giải đấu còn ghi nhận sự góp mặt của Đỗ Hà Đông Phương, một nhân viên văn phòng sinh năm 1998 với niềm đam mê mãnh liệt dành cho quần vợt. Sau 1 năm miệt mài rèn luyện trên sân tập với tần suất 4-5 buổi mỗi tuần, Đông Phương mới đủ tự tin để đăng ký thi đấu giải chính thức.

Babolat Open Cup 2026 không chỉ là một sân chơi cạnh tranh mà còn là nơi lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất. Sự tham gia của các người đẹp và những vận động viên phong trào đã góp phần thúc đẩy phong trào tennis và pickleball phát triển mạnh mẽ hơn trong cộng đồng thể thao tại TP.HCM.