Làn sóng gỡ bỏ OpenClaw tại Trung Quốc: Khi rủi ro bảo mật lấn át cơn sốt AI tự động Sau giai đoạn bùng nổ, OpenClaw đang đối mặt với làn sóng tẩy chay tại Trung Quốc do nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Các dịch vụ gỡ cài đặt trả phí bắt đầu xuất hiện rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử.

OpenClaw là nền tảng tác nhân AI (AI Agent) tự động đang ghi nhận xu hướng gỡ bỏ mạnh mẽ tại Trung Quốc sau hàng loạt cảnh báo về rò rỉ dữ liệu và lỗ hổng an ninh mạng từ giới chức trách. Từng được xem là đột phá trong việc tối ưu hóa công việc, ứng dụng này hiện đối mặt với sự quay lưng của người dùng cá nhân lẫn các tổ chức giáo dục.

Sự xuất hiện của dịch vụ gỡ cài đặt OpenClaw thuê

Theo SCMP, trào lưu “nuôi tôm hùm” (thuật ngữ ẩn dụ cho việc cài đặt OpenClaw) đang đảo chiều nhanh chóng. Kể từ ngày 13/3, trên Xianyu - sàn giao dịch đồ cũ của Alibaba, cụm từ “gỡ cài đặt OpenClaw” đã trở thành xu hướng nổi bật. Nhiều cá nhân bắt đầu rao bán dịch vụ xóa ứng dụng chuyên nghiệp với mức giá dao động khoảng 299 nhân dân tệ (tương đương 1,15 triệu đồng).

Một bài đăng trên sàn giao dịch này cho biết: “Chi phí để cài đặt OpenClaw là 599 nhân dân tệ, nhưng hiện tại phí gỡ bỏ là 299 nhân dân tệ”. Các nền tảng mạng xã hội khác như RedNote và Weibo cũng ghi nhận nhiều dịch vụ tương tự, cam kết xóa sạch các tệp tin hệ thống và loại bỏ phần mềm độc hại đi kèm nếu có.

Cơn sốt OpenClaw hạ nhiệt tại Trung Quốc, người dùng “ồ ạt” gỡ ứng dụng (Nguồn: Internet)

Rủi ro an ninh mạng ở mức báo động

Nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng gỡ bỏ này xuất phát từ những số liệu về an toàn thông tin. Ông Zhou Hongyi, đồng sáng lập 360 Security Technology, tiết lộ rằng hơn 40% trong số 150.000 tài sản kỹ thuật số liên quan đến OpenClaw bị lộ trên toàn cầu nằm tại Trung Quốc. Đây là một con số đáng báo động về mức độ phơi nhiễm dữ liệu.

Vào ngày 10/3, Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp mạng máy tính quốc gia Trung Quốc (CNCERT/CC) và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã đồng loạt đưa ra cảnh báo. Các cơ quan này nhấn mạnh việc cấu hình mặc định hoặc sai sót trong quá trình cài đặt OpenClaw có thể tạo điều kiện cho các cuộc tấn công mạng xâm nhập hệ thống và đánh cắp thông tin nhạy cảm.

Phản ứng quyết liệt từ các cơ sở giáo dục

Trước những rủi ro hiện hữu, nhiều trường đại học tại Trung Quốc đã ra lệnh cấm sử dụng OpenClaw trong mạng lưới học đường. Đại học Sư phạm Giang Tô, Đại học Sư phạm An Huy và Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Chu Hải là những đơn vị tiên phong đưa ra thông báo khẩn cấp.

Trường Chu Hải yêu cầu sinh viên và giảng viên gỡ bỏ “ngay lập tức và hoàn toàn” mọi chương trình liên quan đến OpenClaw. Trong khi đó, Đại học An Huy khuyến nghị cộng đồng trường học tránh sử dụng ứng dụng này trừ khi thực sự cần thiết để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và tài sản số của nhà trường.

Nguyên lý hoạt động và lý do gây lo ngại của OpenClaw

Được phát triển bởi Peter Steinberger vào tháng 11/2025, OpenClaw hoạt động như một cầu nối giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như Anthropic Claude, OpenAI GPT hoặc các mẫu nội địa như DeepSeek và Alibaba với các tác vụ thực tế trên máy tính. Công nghệ này cho phép AI thực hiện các nhiệm vụ tự động mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

Tuy nhiên, để đạt được khả năng tự động hóa cao, OpenClaw yêu cầu quyền truy cập sâu vào hệ thống tệp và các quyền quản trị của thiết bị. Theo các chuyên gia từ Tom’s Hardware, việc mở rộng quyền hạn quá mức cho một tác nhân AI đang trong giai đoạn phát triển sẽ tạo ra những lỗ hổng nguy hiểm. Nếu bị lạm dụng, tác nhân AI có thể tự ý thực hiện các hành động không mong muốn hoặc gửi dữ liệu người dùng về các máy chủ lạ mà chủ sở hữu không hề hay biết.

Hiện tại, Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc đang đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhằm tăng cường tính minh bạch trong quy trình ra quyết định của các tác nhân AI tương tự OpenClaw, nhằm giải quyết triệt để bài toán giữa tiện ích và bảo mật.