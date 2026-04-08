Làn sóng hạ tầng AI 7.000 tỷ USD: Vì sao thợ điện có thể thành triệu phú? CEO Nvidia Jensen Huang nhận định cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu AI đang tạo ra nhu cầu khổng lồ về thợ điện và lao động kỹ thuật, mở ra cơ hội thu nhập vượt trội.

Làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ làm thay đổi ngành công nghệ thông tin mà đang tái cấu trúc toàn bộ thị trường lao động toàn cầu. Trong bối cảnh nhiều lĩnh vực chịu áp lực cắt giảm nhân sự, đội ngũ lao động kỹ thuật tay nghề cao như thợ điện, thợ sửa ống nước và công nhân xây dựng lại trở thành mắt xích cốt lõi trong cuộc đua hạ tầng công nghệ mới.

Cuộc đua hạ tầng AI trị giá 7.000 tỷ USD và cơn khát nhân lực

Theo ước tính từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu, tổng mức đầu tư vào hệ thống trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới dự kiến đạt khoảng 7.000 tỷ USD trước năm 2030 nhằm phục vụ tốc độ tăng trưởng của AI. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, CEO Nvidia Jensen Huang khẳng định thập kỷ tới sẽ chứng kiến sự bùng nổ đầu tư chưa từng có vào hạ tầng phần cứng.

Đáng chú ý, dòng vốn khổng lồ này không chỉ tập trung tại Thung lũng Silicon mà phân bổ trực tiếp đến các công trường xây dựng, nhà máy sản xuất chip và hệ thống máy chủ. CEO Jensen Huang nhấn mạnh rằng lực lượng lao động phục vụ việc thi công, lắp đặt hạ tầng AI đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Nhiều vị trí kỹ thuật hiện có mức thu nhập vượt mốc 100.000 USD mỗi năm mà không đòi hỏi bằng đại học hay bằng tiến sĩ khoa học máy tính.

CEO Nvidia Jensen Huang tin rằng làn sóng xây dựng hạ tầng AI sẽ biến các thợ điện, thợ sửa ống nước thành triệu phú USD. Ảnh: Nvidia

Áp lực thiếu hụt nhân lực kỹ thuật trên quy mô lớn

Dữ liệu nghiên cứu từ McKinsey chỉ ra rằng trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030, riêng thị trường Mỹ sẽ cần bổ sung khoảng:

130.000 thợ điện

240.000 công nhân xây dựng

150.000 giám sát công trình

Bên cạnh đó, số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) dự báo tốc độ tăng trưởng việc làm của ngành thợ điện trong 10 năm tới chỉ đạt mức 9%. Đây được đánh giá là tốc độ quá chậm, không đủ sức đáp ứng tốc độ bùng nổ của các dự án trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn.

Sự chuyển dịch bất cân đối trên thị trường lao động

Nhìn nhận về xu hướng này, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn cho rằng thị trường lao động đang đối mặt với sự lệch pha nghiêm trọng. CEO Ford Jim Farley chia sẻ rằng AI đang dần thay thế nhiều vị trí văn phòng dành cho lao động mới tốt nghiệp, khiến số lượng tuyển dụng tại các công ty công nghệ giảm một nửa so với năm 2019. Trong khi đó, nước Mỹ lại đang thiếu hụt khoảng 600.000 công nhân nhà máy và 500.000 công nhân xây dựng.

Đồng quan điểm, CEO BlackRock Larry Fink cảnh báo thợ điện sẽ sớm trở thành một trong những nhóm lao động khan hiếm nhất trên thị trường khi các doanh nghiệp đồng loạt triển khai dự án hạ tầng. Việc thiếu hụt lực lượng lao động kỹ thuật lành nghề đang trở thành rào cản lớn nhất đối với tốc độ phát triển AI của các quốc gia trong thập kỷ tới.