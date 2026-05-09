Làn sóng thay tướng tại V.League 2025/26: Bước đi chiến lược định hình tương lai Thay vì là 'liều thuốc cấp cứu', việc thay đổi huấn luyện viên tại V.League 2025/26 đang trở thành cuộc cách mạng nhân sự sớm nhằm chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp 2026/27.

Trong dòng chảy của bóng đá chuyên nghiệp, việc thay đổi "thuyền trưởng" thường được xem là giải pháp cuối cùng khi đội bóng rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, tại V.League 2025/26, kịch bản này đang diễn ra theo một cách thức hoàn toàn khác: chủ động và mang tính chiến lược dài hạn.

Cuộc cách mạng nhân sự khi mùa giải chưa hạ màn

Khi V.League 2025/26 chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc, thay vì chờ đợi chu kỳ kết thúc tự nhiên, nhiều câu lạc bộ đã chủ động kích hoạt cuộc cách mạng nhân sự. Đây không còn là những phản ứng tức thời cho thành tích kém cỏi, mà là bước đi được tính toán kỹ lưỡng để định hình lại "bộ não" trên cabin huấn luyện.

Lê Huỳnh Đức ngậm ngùi rời ghế HLV.

Đáng chú ý nhất là sự chia tay của HLV Lê Huỳnh Đức với CA TP.HCM và quyết định rời đi của HLV Công Mạnh tại Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, việc HLV Chu Đình Nghiêm chuyển đến dẫn dắt Ninh Bình theo lời mời của bầu Thụy đã tạo nên một cú hích đáng kể cho thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên, báo hiệu một mùa giải 2026/27 đầy biến động.

Sự phân hóa và tư duy quản trị mới

Thông thường, giai đoạn cuối mùa giải thường chỉ tập trung vào hai cực: nhóm đua vô địch và nhóm trụ hạng. Trong khi CAHN đang khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối, cuộc chiến sinh tồn giữa SHB Đà Nẵng và PVF-CAND vẫn diễn ra quyết liệt. Tuy nhiên, làn sóng thay đổi mạnh mẽ nhất lại đến từ nhóm giữa bảng xếp hạng — nơi áp lực thành tích không quá nghẹt thở nhưng khao khát đổi mới lại cực kỳ lớn.

Công an TP. HCM cần một sự thay đổi.

Việc thay tướng vào thời điểm này mang lại cơ hội quý báu cho các tân HLV. Họ có 5 trận đấu thực tế để đánh giá lực lượng, tìm ra những lỗ hổng và bắt đầu xây dựng triết lý mới mà không chịu áp lực quá nặng về điểm số. Đây chính là sự phản ánh của tư duy quản trị chủ động: chấp nhận xáo trộn ngắn hạn để đổi lấy sự ổn định bền vững trong tương lai.

Tầm nhìn hướng tới mùa giải 2026/27

V.League đang chứng kiến một sân chơi khắc nghiệt, nơi không có chỗ cho sự ủy mị. Những thay đổi tại CA TP.HCM, Hà Tĩnh hay Hải Phòng chính là tín hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của các ông bầu đã chạm đáy và khao khát lột xác trở thành động lực sống còn. Việc chuẩn bị sớm lúc này chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất khi mùa giải kế tiếp khởi tranh.

Nhìn chung, những chiếc ghế nóng tại V.League 2025/26 không chỉ xoay quanh kết quả của 5 vòng đấu cuối. Nó là khởi đầu của một cuộc đua tranh khốc liệt mới, nơi những đội bóng dám thay đổi và dám đầu tư cho tương lai sẽ nắm giữ chìa khóa của vinh quang.