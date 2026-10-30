Lan tỏa phong trào học tập suốt đời từ cơ sở

Thu Hoài - 30/10/2026 16:24

Sau 5 năm triển khai QĐ 387, 677 của Thủ tướng Chính phủ, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở Hà Tĩnh ngày càng phát triển sâu rộng.