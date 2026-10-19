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Văn hóa thể thao sự kiện và nhân vật

Lan tỏa phong trào thể thao quần chúng

Phạm Hương Ly - 19/10/2026 19:25
Từ việc phát triển sâu, rộng phong trào rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác, phong trào TDTT quần chúng của Hà Tĩnh vào tốp địa phương dẫn đầu cả nước.
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