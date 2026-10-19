Lan tỏa phong trào thể thao quần chúng

Phạm Hương Ly - 19/10/2026 19:25

Từ việc phát triển sâu, rộng phong trào rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác, phong trào TDTT quần chúng của Hà Tĩnh vào tốp địa phương dẫn đầu cả nước.