Đời sống Lạng Sơn tổ chức bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại địa điểm nào? Theo Tiểu mục 5, Mục D Kế hoạch 280/KH-UBND năm 2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn, chương trình bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 được tổ chức gắn với các hoạt động văn hóa – nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, bảo đảm đúng định hướng quản lý nhà nước và an toàn tổ chức.

Kế hoạch nêu rõ địa điểm, thời gian tổ chức tại trung tâm tỉnh và các xã, phường trên địa bàn, tạo điều kiện để người dân đón thời khắc cuối năm trong không khí vui tươi, trang trọng.

Điểm bắn pháo hoa trung tâm tại phường Lương Văn Tri

Tại Lạng Sơn, điểm bắn pháo hoa trung tâm được xác định như sau:

Địa điểm: Đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri.

Đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri. Thời gian: Diễn ra sau chương trình nghệ thuật từ 22h00 – 24h00 ngày 16/02/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Các điểm bắn pháo hoa tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh điểm trung tâm, kế hoạch cũng hướng dẫn tổ chức bắn pháo hoa tại các địa phương gồm:

Đồng Đăng

Thất Khê

Bình Gia

Bắc Sơn

Văn Quan

Na Sầm

Lộc Bình

Đình Lập

Hữu Lũng

Chi Lăng

Thời gian tổ chức:

Diễn ra sau chương trình nghệ thuật được tổ chức trước hoặc đúng ngày 16/02/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Khuyến khích các địa phương tổ chức chương trình nghệ thuật trong khung giờ từ 22h00 – 24h00 ngày 29 tháng Chạp để đồng bộ không khí đón năm mới.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Lạng Sơn

Tổ chức gắn với chương trình nghệ thuật, đảm bảo an toàn

Theo nội dung kế hoạch, hoạt động bắn pháo hoa được thực hiện sau chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Xuân. Cách tổ chức này giúp tăng tính kết nối cộng đồng, tạo cao trào cảm xúc trước thời điểm chuyển giao năm mới, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn và phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Việc quy định rõ khung giờ, địa điểm và khuyến khích đồng bộ thời gian tổ chức cho thấy sự chuẩn bị bài bản, thể hiện vai trò điều hành của UBND tỉnh trong công tác tổ chức sự kiện văn hóa quy mô toàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán 2026.