Lãnh đạo Apple khuyên không nên dán kính cường lực cho iPhone nhờ vật liệu Ceramic Shield 2 Lãnh đạo Apple khẳng định kính Ceramic Shield 2 giúp iPhone chống xước gấp 3 lần, song người dùng vẫn chuộng miếng dán cường lực như giải pháp phòng ngừa rủi ro.

Phụ kiện bảo vệ màn hình điện thoại từ lâu đã trở thành vật dụng quen thuộc với phần lớn người dùng công nghệ. Tuy nhiên, quan điểm kỹ thuật từ ban lãnh đạo cấp cao của Apple vừa tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi về việc liệu các thiết bị đời mới có thực sự cần đến lớp bảo vệ bổ sung này hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với chuyên trang công nghệ TechRadar, ông Tom Marieb, tân Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple – người vừa tiếp quản vị trí này sau khi ông John Ternus được bổ nhiệm làm CEO mới của hãng – khẳng định người dùng thiết bị hoàn toàn không cần thiết phải trang bị thêm miếng dán cường lực. Đại diện Apple chia sẻ bản thân cảm thấy khó chịu khi chứng kiến thiết bị bị phủ thêm một lớp kính phụ, bởi mục tiêu hàng đầu của hãng luôn là tối ưu hóa vẻ đẹp thẩm mỹ nguyên bản cùng khả năng hiển thị hình ảnh xuất sắc nhất cho màn hình.

Nền tảng kỹ thuật từ kính Ceramic Shield 2

Theo phân tích chuyên sâu từ 9to5mac, cơ sở cho tuyên bố tự tin của đại diện Apple bắt nguồn trực tiếp từ công nghệ vật liệu Ceramic Shield 2. Đây là thế hệ kính bảo vệ mới nhất được trang bị trên dải sản phẩm gồm iPhone 17, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và màn hình ngoài của thiết bị gập iPhone Duo.

Đại diện Apple cho biết mục tiêu của đội ngũ kỹ sư là xử lý triệt để nguy cơ trầy xước phát sinh trong quá trình sử dụng thường nhật. Với khả năng kháng xước được nâng cấp gấp 3 lần so với thế hệ tiền nhiệm, Ceramic Shield 2 giúp mặt kính trước của thiết bị duy trì độ bền bỉ cao trước các tác nhân vật lý thông thường mà không cần tới sự hỗ trợ của các tấm phim hay kính bảo vệ ngoài.

Một mẫu kính cường lực cho iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Shellrus

Rủi ro tương thích với cảm biến Face ID ẩn

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, việc can thiệp thêm lớp phủ vật lý lên bề mặt các dòng smartphone mới còn đối mặt với rào cản kỹ thuật. Báo cáo từ MacRumors lưu ý rằng việc dán kính bảo vệ trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max phức tạp hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm.

Nguyên nhân là do hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID trên hai model cao cấp này đã được bố trí ẩn hoàn toàn phía dưới tấm nền hiển thị. Tùy thuộc vào chỉ số khúc xạ, độ dày và độ trong suốt quang học của miếng kính dán ngoài, cụm cảm biến Face ID đặt dưới màn hình có thể bị suy giảm hiệu suất nhận diện hoặc hoạt động thiếu chính xác.

Góc nhìn người dùng: Chi phí kinh tế và tiện ích mở rộng

Dù các cải tiến vật liệu từ nhà sản xuất mang lại độ bền cơ học ấn tượng, quan điểm của ban lãnh đạo Apple vẫn vấp phải phản ứng trái chiều. Khảo sát từ Techspot cho thấy dù có những người dùng đã từ bỏ thói quen dán màn hình nhờ độ bền cải thiện, phần lớn cộng đồng vẫn đánh giá cao miếng dán cường lực như một phương án bảo hiểm tài chính.

Nhiều ý kiến trên diễn đàn Reddit chỉ ra rằng chi phí thay thế màn hình chính hãng khi xảy ra sự cố va đập, nứt vỡ là rất đắt đỏ. Một miếng kính cường lực giá rẻ, dễ dàng thay mới đóng vai trò hấp thụ lực tác động trực diện, giảm thiểu tối đa tổn hại cho cụm màn hình gốc đắt tiền bên dưới.

Bên cạnh đó, các tấm dán trên thị trường hiện nay còn mang đến nhiều tính năng chuyên biệt mà kính nguyên bản chưa hỗ trợ, bao gồm lớp phủ lọc ánh sáng xanh, bề mặt nhám chống lóa khi dùng ngoài trời và lớp lọc quang học chống nhìn trộm tại những khu vực công cộng đông người.