Đời sống Lào Cai bắn pháo hoa tại 9 điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026: 850 giàn pháo, chia 2 khung giờ Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân đón Xuân Bính Ngọ 2026, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoạt động được triển khai bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tại 9 địa điểm, với tổng quy mô dự kiến 850 giàn pháo hoa, thiết kế theo chủ đề: “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới”.

9 địa điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh

Các điểm bắn pháo hoa được phân bổ rộng khắp, gồm:

Quảng trường 19/8 và Công viên Yên Hòa , phường Yên Bái

và , phường Yên Bái Công viên Hồ Chí Minh , phường Lào Cai

, phường Lào Cai Khu vực trung tâm phường Cam Đường

Khu di tích Lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ

Công viên Đầm Vối, xã Trấn Yên

Khu vực bờ hồ xã Lục Yên

Quảng trường xã Yên Bình

Khu đô thị Yên Bái Riverside, phường Âu Lâu

Trung tâm xã Bảo Thắng và Trung tâm xã Mậu A

Chia 2 khung giờ bắn pháo hoa

Thời gian bắn pháo hoa được bố trí linh hoạt theo 2 mốc chính:

0h00 ngày 17/02/2026 (thời khắc Giao thừa) : Tổ chức tại Quảng trường 19/8 và Khu di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ.

: Tổ chức tại Quảng trường 19/8 và Khu di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ. 22h00 ngày 16/02/2026 (đêm 29 Tết): Tổ chức tại các địa điểm còn lại.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Lào Cai

Công tác tổ chức: An toàn là ưu tiên hàng đầu

Kế hoạch yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, công an và các đơn vị liên quan trong từng khâu chuẩn bị – từ khảo sát địa điểm, bố trí trận địa bắn, kiểm soát kỹ thuật, đến phương án phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự.

Với quy mô 850 giàn pháo và tổ chức đồng loạt nhiều điểm, yêu cầu về kỹ thuật và an toàn được đặt ở mức cao nhất:

Bảo đảm an toàn về người và trang thiết bị.

Chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy.

Kiểm soát khu vực bắn và vùng khán giả theo đúng quy định.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian bắn.

Việc tổ chức bằng nguồn xã hội hóa, song vẫn được quản lý theo kế hoạch cụ thể của UBND tỉnh, cho thấy sự kết hợp giữa nguồn lực cộng đồng và vai trò điều hành chuyên môn của cơ quan nhà nước.