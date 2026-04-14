Lập lại trật tự vỉa hè – Kiến tạo đô thị văn minh

PV - 14/04/2026 19:42

Lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là xử lý những vi phạm trước mắt, càng không đơn thuần là dọn dẹp lại một phần không gian công cộng bị lấn chiếm. Ở góc độ sâu hơn, đó là quá trình thiết lập lại kỷ cương đô thị, trả lại quyền đi bộ cho người dân, và từng bước hình thành nếp sống văn minh nơi phố thị. Ghi nhận tại phường Trần Phú và phường Thành Sen, sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, chính quyền địa phương đã tổ chức các đợt ra quân chấn chỉnh, từ đó nhiều tuyến đường đã thông thoáng hơn, diện mạo đô thị cũng có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đằng sau kết quả ấy vẫn còn những câu chuyện cho thấy, để giữ bền trật tự vỉa hè, cần nhiều hơn sự nhắc nhở nhất thời.