Larne 0-0 Iberia 1999: Hai đội chia điểm
Larne chạm trán Iberia 1999 tại UEFA Europa League trên sân Inver Park; thông tin đáng chú ý trước trận là thời gian thi đấu và địa điểm tổ chức.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Larne tiếp đón Iberia 1999.
- 11'Thẻ vàng
Phút 11': Tomas Cosgrove () nhận thẻ vàng.
- 13'Iberia 1999 ép sân
Cầm bóng: Larne 36 - 64 Iberia 1999, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Larne 45 - 55 Iberia 1999, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Larne 47 - 53 Iberia 1999, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 8.
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': Chris Gallagher () nhận thẻ vàng.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Iberia 1999 ép sân
Cầm bóng: Larne 34 - 66 Iberia 1999, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 3.
- 59'Thay người
Phút 59' (): Amiran Dzagania vào sân thay Andria Bartishvili.
- 62'Larne ép sân
Cầm bóng: Larne 55 - 45 Iberia 1999, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 2 - 3.
- 65'Thay người
Phút 65' (): Jordan McEneff vào sân thay Dylan Sloan.
- 65'Thay người
Phút 65' (): Paul O'Neill vào sân thay Montel Gibson.
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': Jemali-Giorgi Jinjolava () nhận thẻ vàng.
- 74'Iberia 1999 ép sân
Cầm bóng: Larne 33 - 67 Iberia 1999, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 2 - 3.
- 75'Thay người
Phút 75' (): Kevin O'Hara vào sân thay Matthew Lusty.
- 75'Thay người
Phút 75' (): James Simpson vào sân thay Ronan Doherty.
- 78'Thay người
Phút 78' (): Ibrahim Alhassan vào sân thay Giorgi Kutsia.
- 86'Larne ép sân
Cầm bóng: Larne 59 - 41 Iberia 1999, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 15 - 15, cứu thua 3 - 3.
- KTKết thúc: Larne 0-0 Iberia 1999
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 03:49 05/08/2026
Thông tin trận đấu
Larne sẽ đối đầu Iberia 1999 trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 05/08/2026 tại sân vận động Inver Park.
Đây là cuộc chạm trán được chờ đợi trong bối cảnh hai đội hướng đến mục tiêu tạo lợi thế trên sân đấu của Larne. Tuy nhiên, những dữ liệu cụ thể về phong độ gần đây, vị trí, thành tích đối đầu, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp.
Những điểm chưa thể kết luận
Chưa có đủ thông tin để đánh giá chính xác xu hướng thi đấu của Larne và Iberia 1999, cũng như khả năng kiểm soát thế trận của mỗi đội. Vì vậy, các nhận định về hiệu quả tấn công, độ chắc chắn trong phòng ngự hoặc phương án tiếp cận trận đấu cần được chờ thêm thông tin chính thức.
Tương tự, chưa thể xác định cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật hay những điểm nóng chuyên môn có thể quyết định cục diện. Việc không đưa ra dự đoán tỷ số là cần thiết khi các dữ kiện quan trọng trước trận chưa đầy đủ.
Nhận định trước giờ bóng lăn
Lợi thế sân nhà của Larne là yếu tố bối cảnh đáng chú ý khi trận đấu được tổ chức tại Inver Park. Dù vậy, địa điểm thi đấu không đủ để xác định đội chiếm ưu thế nếu thiếu các thông tin về phong độ và lực lượng của hai bên.
Nhìn chung, cuộc đối đầu giữa Larne và Iberia 1999 sẽ được định hình bởi cách hai đội nhập cuộc và khả năng tận dụng những thời điểm quyết định. Những cập nhật về đội hình, phong độ và chiến thuật trước giờ bóng lăn sẽ giúp bức tranh chuyên môn trở nên rõ ràng hơn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)