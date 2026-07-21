Larne 0-4 FK Crvena Zvezda: FK Crvena Zvezda giành chiến thắng Larne bước vào trận gặp FK Crvena Zvezda tại Inver Park với phong độ gần đây tích cực. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 22/07/2026, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định ưu thế chiến thuật giữa hai đội.

Larne 0 - 4 FK Crvena Zvezda Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Larne tiếp đón FK Crvena Zvezda.

20' Thẻ vàng Phút 20': Seol Young-Woo (FK Crvena Zvezda) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

26' BÀN THẮNG! FK Crvena Zvezda (0-1) Phút 26': Bruno Duarte (FK Crvena Zvezda) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

28' Thẻ vàng Phút 28': S. Graham (Larne) nhận thẻ vàng (Diving).

34' Thẻ vàng Phút 34': M. Lusty (Larne) nhận thẻ vàng (Roughing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Larne): K. O'Hara vào sân thay M. Lusty.

46' Thay người Phút 46' (FK Crvena Zvezda): O. Bukari vào sân thay L. Loizou.

55' BÀN THẮNG! FK Crvena Zvezda (0-2) Phút 55': V. Kostov (FK Crvena Zvezda) lập công (kiến tạo: O. Bukari). Tỷ số: 0 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Larne): J. Simpson vào sân thay D. Sloan.

67' BÀN THẮNG! FK Crvena Zvezda (0-3) Phút 67': Bruno Duarte (FK Crvena Zvezda) lập công (kiến tạo: M. Abu Fani). Tỷ số: 0 - 3.

73' Thay người Phút 73' (FK Crvena Zvezda): M. Cham vào sân thay V. Kostov.

73' Thay người Phút 73' (FK Crvena Zvezda): J. Enem vào sân thay Bruno Duarte.

73' Thay người Phút 73' (FK Crvena Zvezda): A. Katai vào sân thay M. Ivanic.

76' Thay người Phút 76' (Larne): P. O'Neill vào sân thay J. McEneff.

76' Thay người Phút 76' (Larne): L. Wallace vào sân thay R. Doherty.

81' Thay người Phút 81' (FK Crvena Zvezda): M. Arnautovic vào sân thay M. Abu Fani.

85' BÀN THẮNG! FK Crvena Zvezda (0-4) Phút 85': M. Cham (FK Crvena Zvezda) lập công (kiến tạo: A. Katai). Tỷ số: 0 - 4.

KT Kết thúc: Larne 0-4 FK Crvena Zvezda Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 4.

Cập nhật lúc 03:53 22/07/2026

Đội hình chính thức Larne Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gary Haveron FK Crvena Zvezda Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV Dejan Stankovic 1 Rohan Ferguson 23 Tomas Cosgrove 26 Dan Bent 3 Matt Ridley 4 Aaron Donnelly 15 Ronan Doherty 6 Chris Gallagher 11 Sean Graham 22 Jordan McEneff 30 Matthew Lusty 25 Dylan Sloan 1 Matheus 66 Young-woo Seol 13 Miloš Veljković 25 Strahinja Eraković 23 Nair Tiknizyan 75 Loizos Loizou 15 Mohammad Abu Fani 21 Timi Max Elšnik 22 Vasilije Kostov 4 Mirko Ivanić 17 Bruno Duarte Dự bị Larne 31 Daniel Collett 36 Dylan Graham 2 Logan Wallace 7 Conor McKendry 14 Benji Magee 47 James Simpson 9 Paul O'Neill 19 Kevin O'Hara 45 Montel Gibson FK Crvena Zvezda 50 Savo Radanović 77 Ivan Guteša 24 Nikola Stanković 27 Matej Strika 30 Franklin Tebo 45 Stefan Gudelj 8 Kristiyan Balov 10 Aleksandar Katai 14 Osman Bukari Cập nhật đội hình lúc 01:33 22/07/2026

Thông tin trận đấu

Larne đối đầu FK Crvena Zvezda tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 22/07/2026 trên sân vận động Inver Park.

Đây là cuộc so tài mà Larne có lợi thế thi đấu tại sân nhà. Tuy nhiên, những dữ liệu được cung cấp hiện chỉ phản ánh phong độ gần đây của Larne, trong khi chưa có thông tin tương ứng về FK Crvena Zvezda, vị trí giải đấu, lực lượng hoặc lịch sử đối đầu.

Phong độ gần đây của Larne

Larne đang có chuỗi hai trận thắng liên tiếp trong các trận gần nhất được ghi nhận. Mạch kết quả này cho thấy đội bóng bước vào cuộc đối đầu với trạng thái tích cực, đồng thời có cơ sở để duy trì sự tự tin khi thi đấu tại Inver Park.

Dù vậy, chỉ hai kết quả gần nhất chưa đủ để đánh giá toàn diện khả năng kiểm soát trận đấu của Larne. Những yếu tố như chất lượng đối thủ, cách đội bóng tạo cơ hội, khả năng phòng ngự và mức độ duy trì cường độ thi đấu không được cung cấp, vì vậy chưa thể đưa ra kết luận sâu hơn về hiệu quả lối chơi.

Những điểm chưa thể xác định

Hiện chưa có dữ liệu về phong độ của FK Crvena Zvezda, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu hoặc các cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào có ưu thế rõ ràng về lực lượng hay dự đoán cách hai bên tiếp cận trận đấu.

Thông tin về sơ đồ chiến thuật, nhân sự dự kiến và những điểm nóng trên sân cũng chưa được cung cấp. Do đó, nhận định trước trận nên tập trung vào yếu tố đã được xác nhận: Larne có chuỗi hai chiến thắng gần nhất và được thi đấu tại Inver Park.

Nhận định trận đấu

Larne có nền tảng tinh thần thuận lợi nhờ phong độ gần đây, nhưng mức độ thử thách thực sự vẫn chưa thể đánh giá nếu thiếu dữ liệu về FK Crvena Zvezda. Lợi thế sân nhà có thể giúp Larne nhập cuộc chủ động hơn, song diễn biến trận đấu sẽ phụ thuộc vào khả năng biến sự tự tin hiện tại thành màn trình diễn hiệu quả trên sân.

Nhìn chung, đây là trận đấu chưa thể nghiêng về một phía chỉ từ những thông tin hiện có. Larne sở hữu tín hiệu tích cực với hai chiến thắng liên tiếp, trong khi các dữ liệu cần thiết để so sánh trực tiếp hai đội vẫn chưa được xác định.

Larne 5 trận gần nhất T T T T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới FK Crvena Zvezda 5 trận gần nhất T B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới