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Lask Linz 4-0 Slovan Bratislava: Lask Linz giành chiến thắng

Văn Thể03/11/2026 23:12

Cả hai đội đều đang có phong độ cao, với Lask Linz thắng 4 và Slovan Bratislava thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 04/11/2026.

Lask Linz4 - 0Slovan BratislavaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lask Linz tiếp đón Slovan Bratislava.

  • 12'Lask Linz ép sân

    Cầm bóng: Lask Linz 65% - 35% Slovan Bratislava, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 19'BÀN THẮNG! Lask Linz (1-0)

    Phút 19': Kasper Jorgensen (Lask Linz) lập công (kiến tạo: Moses Usor). Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Lask Linz ép sân

    Cầm bóng: Lask Linz 58% - 42% Slovan Bratislava, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Cristian Martínez (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Thay người

    Phút 36' (Slovan Bratislava): Nino Marcelli vào sân thay Suleiman Camara.

  • 36'Lask Linz ép sân

    Cầm bóng: Lask Linz 56% - 44% Slovan Bratislava, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 37'BÀN THẮNG! Lask Linz (2-0)

    Phút 37': Kasper Jorgensen (Lask Linz) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 44'BÀN THẮNG! Lask Linz (3-0)

    Phút 44': Robert Ljubicic (Lask Linz) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Slovan Bratislava): Sandro Cruz vào sân thay Kevin Wimmer.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'BÀN THẮNG! Lask Linz (4-0)

    Phút 48': Samuel Adeniran (Lask Linz) lập công (kiến tạo: Sascha Horvath). Tỷ số: 4 - 0.

  • 50'Lask Linz ép sân

    Cầm bóng: Lask Linz 60% - 40% Slovan Bratislava, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 0 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 62'Lask Linz ép sân

    Cầm bóng: Lask Linz 61% - 39% Slovan Bratislava, dứt điểm 18 - 4 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 0 - 7, cứu thua 2 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Lask Linz): Daniel Elfadli vào sân thay Xavier Mbuyamba.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Lask Linz): Krystof Danek vào sân thay Robert Ljubicic.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Lask Linz): Sasa Kalajdzic vào sân thay Samuel Adeniran.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Slovan Bratislava): Leo Hofstadter vào sân thay Alexej Maroš.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Lask Linz): Christoph Lang vào sân thay Moses Usor.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Slovan Bratislava): Tigran·Barseghyan vào sân thay Andraž Šporar.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Slovan Bratislava): Peter·Pokorny vào sân thay Cristian Martínez.

  • 76'Lask Linz ép sân

    Cầm bóng: Lask Linz 59% - 41% Slovan Bratislava, dứt điểm 24 - 4 (trúng đích 10 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 5.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Lask Linz): Alessandro Schöpf vào sân thay Sascha Horvath.

  • 88'Lask Linz ép sân

    Cầm bóng: Lask Linz 58% - 42% Slovan Bratislava, dứt điểm 26 - 7 (trúng đích 10 - 5), phạt góc 7 - 2; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 5 - 5.

  • KTKết thúc: Lask Linz 4-0 Slovan Bratislava

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 04:55 04/11/2026

Đội hình chính thức
Lask Linz
Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Kühbauer
Slovan Bratislava
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yaya Touré
1
L. Jungwirth
4
X. Mbuyamba
43
Alemão
16
A. Andrade
20
K. Jørgensen
30
S. Horvath
6
M. Bogarde
10
R. Ljubičić
25
Y. Dibango
8
M. Usor
7
S. Adeniran
1
A. Popović
49
S. Camara
15
S. Marković
6
K. Wimmer
2
S. Kozlovský
28
C. Blackman
70
Cristian Jesús Martínez
20
A. Mustafić
29
A. Maroš
99
A. Šporar
21
Suleiman Camara
Dự bị
Lask Linz
23 Daniel Elfadli29 F. Flecker9 K. Daněk3 M. Freckleton11 S. Kalajdzic45 N. Kane27 C. Lang50 Fabian Schillinger18 A. Schöpf
Slovan Bratislava
57 Sandro Cruz8 A. Gajdoš7 L. Hofstadter5 R. Ibrahim44 M. Macík10 N. Marcelli88 D. Matsuoka3 P. Pokorný71 D. Takáč
Cập nhật đội hình lúc 02:32 04/11/2026
Lask LinzThống kêSlovan Bratislava
60%
Kiểm soát bóng
40%
29
Dứt điểm
7
10
Trúng đích
5
8
Phạt góc
2
5
Phạm lỗi
9
5
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
K. Jørgensen
K. Jørgensen
Lask Linz
2 bàn
S. Adeniran
S. Adeniran
Lask Linz
1 bàn
R. Ljubičić
R. Ljubičić
Lask Linz
1 bàn
S. Horvath
S. Horvath
Lask Linz
1 kiến tạo · điểm 7.7
M. Usor
M. Usor
Lask Linz
1 kiến tạo · điểm 7.42
L. Jungwirth
L. Jungwirth
Lask Linz
Điểm 8.45

Lask Linz và Slovan Bratislava bước vào trận đấu lúc 03:00 ngày 04/11/2026 trên sân Raiffeisen Arena với tinh thần của hai đội đang vào phom. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong cùng quãng thời gian.

Lask Linz: chuỗi trận ấn tượng trên sân nhà

Phong độ là điểm sáng nhất của Lask Linz. Đội bóng này thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Họ cũng thắng cả hai trận gần đây nhất, nên bước vào cuộc đối đầu với tâm lý hưng phấn.

Trong bảng xếp hạng, Lask Linz đang đứng thứ 24 với 3 điểm. Vị trí này cho thấy đội vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng đà thăng hoa gần đây là nền tảng tốt để họ tìm thêm điểm số trước khán giả nhà.

Slovan Bratislava: phong độ tốt nhưng thứ hạng còn khiêm tốn

Slovan Bratislava cũng không kém cạnh về phong độ. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới đây nhất. Đây là tín hiệu cho thấy họ đang chơi tự tin.

Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng, Slovan Bratislava đang xếp thứ 36 với 0 điểm. Khoảng cách giữa phong độ gần đây và vị trí hiện tại khiến đội khách có thêm động lực để sớm biến những chiến thắng thành điểm số cụ thể ở đấu trường này.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội cùng mang theo mạch kết quả tích cực, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi sự tập trung và khả năng giữ nhịp độ. Lask Linz có lợi thế sân nhà và chuỗi kết quả nhỉnh hơn. Ngược lại, Slovan Bratislava cần một kết quả để thay đổi hình ảnh trên bảng xếp hạng.

Đội nào bước vào trận với sự chắc chắn hơn và hạn chế sai sót ở những thời điểm quan trọng sẽ có cơ hội nghiêng cán cân về phía mình.

Nhận định

Có thể thấy đây là cuộc gặp giữa hai đội đang ở trạng thái tinh thần tốt. Lask Linz nhỉnh hơn một chút về phong độ và thứ hạng, lại được thi đấu trên sân nhà. Dù vậy, Slovan Bratislava hoàn toàn đủ khả năng tạo ra một trận đấu giằng co. Người hâm mộ có thể kỳ vọng một cuộc so tài hấp dẫn, với nhiều diễn biến cân bằng giữa hai đối thủ.

Lask Linz
5 trận gần nhất
TTBTT
5
Trận
2-0-3
T-H-B
11
Ghi (TB 2.2)
13
Thủng lưới
Slovan Bratislava
5 trận gần nhất
TTHBT
9
Trận
4-2-3
T-H-B
11
Ghi (TB 1.2)
17
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Aston Villa3300+99TTT
3Liverpool3300+59TTT
8Barcelona3201+56BTT
9Como3201+56TBT
23Galatasaray3102-33TBB
24Lask Linz3102-33TBBTB
25Sabah FA3102-33BTBTB
35Lille3003-60BBB
36Slovan Bratislava3003-120BBBTH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Lask Linz
G. Bello (Muscle Injury)
K. Cheikne (Off the roster)
R. Harakate (Knee Injury)
A. Smakaj (Off the roster)
G. Bello (Muscle Injury)
K. Cheikne (Off the roster)
R. Harakate (Knee Injury)
A. Smakaj (Off the roster)
Slovan Bratislava
R. Cerepkai (Back Injury)
A. Griger (Off the roster)
M. Kianga (Off the roster)
M. Kukharevych (Injury)
A. Yirajang (Injury)
R. Cerepkai (Back Injury)
A. Griger (Off the roster)
M. Kianga (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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