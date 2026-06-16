Laver Cup 2026: Á quân Roland Garros Flavio Cobolli sát cánh cùng Alcaraz và Zverev Giải tennis đồng đội Laver Cup 2026 tại London vừa công bố danh sách bổ sung đầy hứa hẹn với sự xuất hiện của Flavio Cobolli và dàn sao trẻ triển vọng từ hai đội tuyển.

Cuộc đua giành quyền thống trị tại Laver Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các đội trưởng bắt đầu hoàn thiện đội hình chiến lược. Flavio Cobolli, tay vợt vừa gây ấn tượng mạnh với danh hiệu Á quân Roland Garros, đã chính thức xác nhận tham gia cuộc đối đầu đỉnh cao này.

Sự bổ sung chất lượng cho đội hình châu Âu

Mới đây, ba tay vợt gồm Flavio Cobolli, Alexander Bublik và Jakub Mensik đã ký hợp đồng tham dự Laver Cup – giải tennis đồng đội biểu diễn thường niên diễn ra từ ngày 25/9 đến 27/9 tại nhà thi đấu O2 (London, Anh). Sự hiện diện của các ngôi sao trẻ này hứa hẹn mang đến làn gió mới về cả kỹ thuật lẫn sức trẻ cho giải đấu năm nay.

Cụ thể, đương kim Á quân Roland Garros Flavio Cobolli cùng Jakub Mensik sẽ gia nhập đội châu Âu dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Yannick Noah. Họ sẽ sát cánh cùng hai siêu sao đã xác nhận tham dự trước đó là Carlos Alcaraz và Alexander Zverev. Sự kết hợp này tạo nên một đội hình có chiều sâu, kết hợp giữa kinh nghiệm bản lĩnh và sự đột phá của các tài năng trẻ.

Những tay vợt góp mặt tại Laver Cup 2026

Ở phía bên kia chiến tuyến, Alexander Bublik sẽ gia nhập đội Thế giới. Tay vợt này sẽ hợp lực cùng Taylor Fritz, Ben Shelton và Alex de Minaur với mục tiêu bảo vệ vị thế của đội trước sức mạnh từ lục địa già.

Aryna Sabalenka ưu tiên hồi phục tâm lý

Bên cạnh diễn biến từ Laver Cup, làng quần vợt nữ cũng ghi nhận những chia sẻ đáng chú ý từ Aryna Sabalenka. Trả lời phỏng vấn tờ Bounces, tay vợt nữ số 1 thế giới tiết lộ cô đã phải tìm đến bác sĩ tâm lý thân cận để trò chuyện trong vài tuần gần đây, đặc biệt là sau cú sốc dừng bước tại tứ kết Roland Garros.

Nhìn lại hành trình trong năm 2026, dù sở hữu 1 danh hiệu WTA 500 và 2 danh hiệu WTA 1000, nhưng thất bại tại Úc mở rộng (với vị trí Á quân) và Roland Garros đã đặt ra nhiều thử thách về mặt tinh thần cho ngôi sao này. Sabalenka dự kiến sẽ trở lại tại Berlin Open, giải đấu sân cỏ đầu tiên trong mùa để chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo.

Tyson Fury và kế hoạch thượng đài với Agit Kabayel

Trong thế giới Boxing, Tyson Fury đã khuấy động dư luận khi công bố phương án dự phòng cho trận đấu vào tháng 11. Tại sự kiện UFC Freedom 250, "Vua giang hồ" tuyên bố muốn thách đấu Agit Kabayel, nhà vô địch boxing WBC hạng nặng, nếu Anthony Joshua không sẵn sàng so găng.

Agit Kabayel, 33 tuổi, hiện đang sở hữu thành tích bất bại đầy ấn tượng với 23 trận thắng. Thực tế, trận đấu giữa hai tay đấm này từng được lên kế hoạch vào năm 2020 nhưng đã bị hủy bỏ do Fury phải thực hiện trận tái đấu thứ 3 với Deontay Wilder. Việc Fury nhắm tới Kabayel cho thấy quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao của anh trong năm nay.

Nhận định bất ngờ về Ferrari từ đường đua F1

Tại đấu trường tốc độ, tay đua Lando Norris của McLaren đã có những chia sẻ thẳng thắn về sức mạnh của đối thủ. Trên Sky Sports F1, nhà đương kim vô địch thừa nhận Ferrari sẽ trở thành thế lực thống trị hoàn toàn nếu sở hữu một bộ động cơ tốt hơn.

Phát biểu này được đưa ra sau chiến thắng của Lewis Hamilton tại chặng Barcelona-Catalunya. Đây là cột mốc quan trọng khi đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Ferrari kể từ giải Mexico City GP 2024, cho thấy dấu hiệu hồi sinh đáng kể của đội đua nước Ý.