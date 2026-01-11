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Lazio 2-1 Cagliari: Lazio giành chiến thắng

Văn Thể01/11/2026 16:14

Lazio đang có mạch thắng ấn tượng với 4 trận thắng liên tiếp, đứng đầu bảng xếp hạng với 25 điểm. Họ tiếp Cagliari lúc 21:00 ngày 01/11/2026 trên sân Stadio Olimpico.

Lazio2 - 1CagliariKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lazio tiếp đón Cagliari.

  • 12'Lazio ép sân

    Cầm bóng: Lazio 75% - 25% Cagliari, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 20'BÀN THẮNG! Cagliari (0-1)

    Phút 20': M'Bala Nzola (Cagliari) lập công (kiến tạo: Alieu Fadera). Tỷ số: 0 - 1.

  • 24'Lazio ép sân

    Cầm bóng: Lazio 71% - 29% Cagliari, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 32'Thay người

    Phút 32' (Cagliari): Raphael Kofler vào sân thay Alieu Fadera.

  • 36'BÀN THẮNG! Lazio (1-1)

    Phút 36': Gustav Isaksen (Lazio) lập công (kiến tạo: Tijjani Noslin). Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'Lazio ép sân

    Cầm bóng: Lazio 77% - 23% Cagliari, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Cagliari): Paul Mendy vào sân thay M'Bala Nzola.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Lazio ép sân

    Cầm bóng: Lazio 72% - 28% Cagliari, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Lazio): Alfonso Pedraza vào sân thay Nuno Tavares.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Lazio): Fisayo Dele-Bashiru vào sân thay Davide Frattesi.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Lazio): Andrea Pinamonti vào sân thay Mattia Zaccagni.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Jacopo Fazzini (Cagliari) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Lazio ép sân

    Cầm bóng: Lazio 74% - 26% Cagliari, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 1 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Cagliari): Yael Trepy vào sân thay Daniel Maldini.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Cagliari): Joseph Liteta vào sân thay Jacopo Fazzini.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Juan Rodriguez (Cagliari) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Lazio ép sân

    Cầm bóng: Lazio 75% - 25% Cagliari, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 1 - 2.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Lazio): Diogo Leite vào sân thay Oliver Provstgaard.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Adam Obert (Cagliari) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Lazio): Danilo Cataldi vào sân thay Reda Belahyane.

  • 83'BÀN THẮNG! Lazio (2-1)

    Phút 83': Andrea Pinamonti (Lazio) lập công (kiến tạo: Alfonso Pedraza). Tỷ số: 2 - 1.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Andrea Pinamonti (Lazio) nhận thẻ vàng.

  • 86'Lazio ép sân

    Cầm bóng: Lazio 74% - 26% Cagliari, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 16, cứu thua 2 - 2.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Cagliari): Kevin Carlos vào sân thay Alessandro Deiola.

  • 90+1'Thẻ đỏ

    Phút 90+1': Adam Obert (Cagliari) nhận thẻ đỏ.

  • KTKết thúc: Lazio 2-1 Cagliari

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:59 01/11/2026

Đội hình chính thức
Lazio
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Gattuso
Cagliari
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Pisacane
21
R. Belahyane
35
C. Mandas
10
M. Zaccagni
24
K. Taylor
17
Nuno Tavares
15
Floriani Mussolini
16
D. Frattesi
11
G. Isaksen
14
T. Noslin
25
Provstgaard
37
J. Šutalo
8
M. Adopo
14
A. Deiola
39
A. Fadera
10
J. Fazzini
70
D. Maldini
18
M'Bala Nzola
33
A. Obert
2
Zé Pedro
15
J. Rodríguez
4
A. Romano
1
E. Caprile
Dự bị
Lazio
22 Cancellieri33 Ricardo Bordon32 D. Cataldi76 Filipe Bordon7 Dele-Bashiru5 D. Doekhi71 V. Farcomeni29 M. Lazzari2 Diogo Leite
Cagliari
9 Kevin Carlos22 R. Kofler27 J. Liteta79 Y. Massolin31 P. Mendy26 Y. Mina23 B. Radunović12 A. Sherri28 Y. Sugawara
Cập nhật đội hình lúc 20:32 01/11/2026
LazioThống kêCagliari
74%
Kiểm soát bóng
26%
11
Dứt điểm
9
4
Trúng đích
3
2
Phạt góc
2
7
Phạm lỗi
18
3
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
G. Isaksen
G. Isaksen
Lazio
1 bàn
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
Cagliari
1 bàn
A. Pinamonti
A. Pinamonti
Lazio
1 bàn
T. Noslin
T. Noslin
Lazio
1 kiến tạo · điểm 6.86
A. Fadera
A. Fadera
Cagliari
1 kiến tạo · điểm 6.82
Pedraza
Pedraza
Lazio
1 kiến tạo · điểm 6.62

Lazio đang có mạch thắng ấn tượng và sẽ tìm cách kéo dài nó khi tiếp Cagliari trên sân Stadio Olimpico lúc 21:00 ngày 01/11/2026. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận, và hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng với 25 điểm.

Lazio: bốn chiến thắng liên tiếp và vị trí dẫn đầu

Trong 5 trận gần nhất, Lazio thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Bốn trận gần đây nhất đều là chiến thắng, còn trận hòa nằm ở thời điểm xa hơn trong chuỗi. Đó là chuỗi kết quả của một tập thể đang vận hành trơn tru và giàu tự tin.

Phong độ ấy phản ánh rõ trên bảng xếp hạng. Với 25 điểm, Lazio đang chiếm vị trí số 1. Khi được thi đấu trên sân nhà, thầy trò họ có thêm lợi thế về tâm lý lẫn sự cổ vũ từ khán đài để duy trì nhịp độ hiện tại.

Cagliari: chuỗi trận khó khăn trước chuyến làm khách

Ở chiều ngược lại, Cagliari bước vào trận đấu với tinh thần không mấy thuận lợi. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thua 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thắng 1 trận. Chiến thắng duy nhất đó nằm ở trận xa nhất trong chuỗi, còn ba trận gần đây nhất đều khép lại bằng thất bại.

Hiện Cagliari xếp hạng 11 với 13 điểm, kém đội đầu bảng 12 điểm. Để thoát khỏi chuỗi thua, họ phải tìm lại sự chắc chắn trước một đối thủ đang chơi hưng phấn.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Lazio

Lịch sử gặp nhau gần đây càng củng cố lợi thế cho chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lazio thắng 4 lần, hòa 1 lần và Cagliari chưa thắng lần nào. Đây là xu hướng đáng chú ý, cho thấy Lazio thường xuyên tìm được cách vượt qua đối thủ này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi kết quả đang có, Lazio nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu và gây áp lực ngay từ đầu để tận dụng đà hưng phấn. Một bàn thắng sớm sẽ giúp họ giải tỏa tâm lý và buộc Cagliari phải thay đổi cách tiếp cận.

Về phía Cagliari, bài toán lớn nhất là giữ sự tập trung sau ba trận thua liên tiếp. Nếu có thể chơi kỷ luật và hạn chế sai sót, họ vẫn có cơ hội làm khó đội chủ nhà. Tuy nhiên, việc chưa thắng Lazio trong 5 lần gặp gần nhất cho thấy nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Nhận định

Mọi chỉ dấu đều nghiêng về Lazio: phong độ vượt trội, vị trí đầu bảng, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu áp đảo. Cagliari cần một màn trình diễn đột biến nếu muốn chấm dứt chuỗi thua. Nhìn chung, Lazio là bên được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ sở để nối dài mạch thăng hoa tại Stadio Olimpico.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lazio · 4 thắng1 hòaCagliari · 0 thắng
22/02/2026
Cagliari
0 - 0
Lazio
Hòa
04/11/2025
Lazio
2 - 0
Cagliari
LAZ
04/02/2025
Cagliari
1 - 2
Lazio
LAZ
05/11/2024
Lazio
2 - 1
Cagliari
LAZ
10/02/2024
Cagliari
1 - 3
Lazio
LAZ
Lazio
5 trận gần nhất
TTTTH
9
Trận
8-1-0
T-H-B
22
Ghi (TB 2.4)
7
Thủng lưới
Cagliari
5 trận gần nhất
BBBHT
9
Trận
4-1-4
T-H-B
8
Ghi (TB 0.9)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio9810+1525TTTTT
2Inter10811+1325BTTTT
3AS Roma10730+1824TTHTH
10Torino9414013BTTTH
11Cagliari9414-513BBBHT
12Atalanta9324-111HHBTB
Tình hình lực lượng
Lazio
A. Furlanetto (Knee Injury)
A. Gudmundsson (Shoulder Injury)
A. Marusic (Muscle Injury)
N. Rovella (Calf Injury)
A. Furlanetto (Knee Injury)
A. Gudmundsson (Shoulder Injury)
A. Marusic (Muscle Injury)
N. Rovella (Calf Injury)
Cagliari
M. Felici (Knee Injury)
R. Idrissi (Knee Injury)
M. Felici (Knee Injury)
R. Idrissi (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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